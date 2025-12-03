„Superfoods“: „WeltWeit“ geht der Frage nach, welche Folgen es hat, wenn Essen zum Hype wird

Wien (OTS) -

Die Message ist eindeutig – gesunde Ernährung trifft trendigen Lifestyle: Wer auf Instagram dem Hashtag #Superfoods folgt, taucht ein in eine Welt aus Gemüse, Getreide, Beeren, Samen und Co. Und jedes Foto oder Reel transportiert dieses „Look & Feel“. Superfoods sind reich an sogenannten Mikronährstoffen und gelten deshalb als besonders gesund. Dank perfektem Marketing wird aus den meist exotischen Nahrungsmitteln eine Wunderwaffe gegen Müdigkeit, ein Schlankheitsmittel oder Anti-Aging-Elixier. Alexandra Siebenhofer, David Kriegleder und Benedict Feichtner gehen in der aktuellen „WeltWeit“-Ausgabe am Freitag, dem 5. Dezember 2025, um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in Japan, Israel und Island der Frage nach, welche Folgen es hat, wenn Essen zum Hype wird:



Neuester Trend: Matcha. Dem gemahlenen Grüntee aus Japan wird nachgesagt, er würde besonders lange und wirkungsvoll wachhalten, und die schrei-grüne Farbe von Matcha Latte trägt wohl auch zum Instagram-Boom bei. Im realen Leben sind junge Menschen bereit, lange Schlange zu stehen für das Getränk aus Matcha und Milch. In Japan sieht man den Boom allerdings mit gemischten Gefühlen, erfährt Alexandra Siebenhofer bei ihrer Recherche vor Ort. Denn immer mehr findige Geschäftemacher versuchen an das begehrte Produkt zu kommen, um am Hype mitzuverdienen. Japanerinnen und Japaner müssen jetzt oft das doppelte für ihren Tee bezahlen, weil die Ernten aufgrund der enormen Nachfrage knapp werden.



Die Avocado ist seit Langem in der Reihe der Superfoods, doch sie hat eine umstrittene Ökobilanz durch lange Transportwege und hohen Wasserverbrauch. Weil die Nachfrage aber ungebrochen ist, spezialisieren sich Produzenten immer öfter auf die Super-Frucht. Israel baut inzwischen Avocados im großen Stil an und ist zu einem der Hauptexporteure nach Europa geworden. David Kriegleder hat sich angesehen, wie die wasserhungrige Pflanze in einer so trockenen Region kultiviert wird. Und wie auch palästinensische Bauern von der großen Nachfrage profitieren, allerdings unter erschwerten Bedingungen.



Als Top-Omega-3-Lieferant hat Lachs den Einzug in die Riege der Superfoods geschafft – mit teils dramatischen Folgen für Island. Hier entzündet sich ein erbitterter Streit um die Lachszuchten. Während internationale Konzerne neue Farmen planen, wehren sich Bewohnerinnen und Bewohner gegen die drohende Umweltzerstörung. Benedict Feichtner spricht auch mit Wildlachsfischern, die vor entkommenen Zuchttieren warnen, die die Wildbestände gefährden. Sogenannte „Zombie-Lachse“, die verkrümmt aufgrund des schnellen Wachstums, krank und anfällig für Parasiten sind, werden zusehends in den intensiven Zuchtfarmen im Atlantik zum Problem.