Pressekonferenz via Livestream: Neues Projekt

Schladming (OTS) -

Zum Ski Opening-Auftakt präsentiert die Leutgeb Entertainment Group im Rahmen einer Pressekonferenz ein neues, spektakuläres Projekt - seien Sie via Livestream dabei!

5. DEZEMBER 2025 · 12:00 UHR

Zum Auftakt der Backstreet-Boys-Shows lädt Veranstalter Klaus Leutgeb zu einer Pressekonferenz, um den nächsten WOW-MOMENT und ein neues PROJEKT für 2026 zu verkünden. Die Region Schladming-Dachstein lässt also erneut aufhorchen. Es bleibt spannend!



Die Details werden am Freitag, den 5. Dezember 2025 um 12:00 Uhr in Schladming und auch via Livestream präsentiert. Klicken Sie einfach auf den Link und schon sind sie live dabei!



Die Akkreditierung für das Backstreet Boys-Konzert ist bereits geschlossen, Sie können aber digital bei der Pressekonferenz dabei sein!

SKI-OPENING SCHLADMING-DACHSTEIN

RECAP

Die Sensation ist perfekt! Das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025 wird zum größten Konzertwochenende der Geschichte im Schladminger Planai Stadion. An drei ausverkauften Abenden werden sich 50.000 Besucher:innen versammeln, um am 5., 6. und 7. Dezember die legendären Backstreet Boys live zu erleben. Der Ticket-Run bei Verkaufsstart war gewaltig und schon nach wenigen Stunden war die erste Show ausverkauft - Klaus Leutgeb gelang es, die Backstreet Boys folglich für zwei weitere Konzerte zu engagieren - ein Winter-Highlight für Fans aus ganz Europa!

Alle Infos: https://skiopeningschladming.com/