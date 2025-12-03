  • 03.12.2025, 11:33:02
Pressekonferenz via Livestream: Neues Projekt

Schladming (OTS) - 

Zum Ski Opening-Auftakt präsentiert die Leutgeb Entertainment Group im Rahmen einer Pressekonferenz ein neues, spektakuläres Projekt - seien Sie via Livestream dabei!

5. DEZEMBER 2025 · 12:00 UHR

Zum Auftakt der Backstreet-Boys-Shows lädt Veranstalter Klaus Leutgeb zu einer Pressekonferenz, um den nächsten WOW-MOMENT und ein neues PROJEKT für 2026 zu verkünden. Die Region Schladming-Dachstein lässt also erneut aufhorchen. Es bleibt spannend!

Die Details werden am Freitag, den 5. Dezember 2025 um 12:00 Uhr in Schladming und auch via Livestream präsentiert. Klicken Sie einfach auf den Link und schon sind sie live dabei!

Die Akkreditierung für das Backstreet Boys-Konzert ist bereits geschlossen, Sie können aber digital bei der Pressekonferenz dabei sein!

Zum Livestream: https://vimeo.com/event/5555120

SKI-OPENING SCHLADMING-DACHSTEIN

RECAP

Die Sensation ist perfekt! Das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025 wird zum größten Konzertwochenende der Geschichte im Schladminger Planai Stadion. An drei ausverkauften Abenden werden sich 50.000 Besucher:innen versammeln, um am 5., 6. und 7. Dezember die legendären Backstreet Boys live zu erleben. Der Ticket-Run bei Verkaufsstart war gewaltig und schon nach wenigen Stunden war die erste Show ausverkauft - Klaus Leutgeb gelang es, die Backstreet Boys folglich für zwei weitere Konzerte zu engagieren - ein Winter-Highlight für Fans aus ganz Europa!

Alle Infos: https://skiopeningschladming.com/

Zum Presseordner: https://www.dropbox.com/scl/fo/d3ts2wdanhhmzkaqpwuu2/APso5xBsrR87SW4LDVlpog8?rlkey=rzkprc9w50qpzi7okbfahwcx9&dl=0

Rückfragen & Kontakt

Leutgeb Entertainment
Kerstin Pröll
Telefon: 00436646441397

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
