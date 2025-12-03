Fußball-WM-Auslosung live aus Washington im ORF

Wien (OTS) -

Erstes Highlight zur Fußball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA: In Washington werden am Freitag, dem 5. Dezember 2025, die WM-Gruppen ausgelost. Österreich wird aus Topf zwei gezogen. ORF 1 überträgt das Event um 17.50 Uhr live. Daniel Warmuth kommentiert das Geschehen, unterstützt wird die ORF-Berichterstattung von ORF-USA-Korrespondent Christophe Kohl. Im Studio analysieren Alina Zellhofer, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck, die gleichzeitig als Co-Kommentatorin fungiert, Österreichs Chancen in der zugelosten Gruppe.



ORF 1 zeigt als Rechteinhaber der Fußball-WM 2026 in Österreich bekanntlich 52 der 104 WM-Spiele live – darunter das Eröffnungsspiel, das Finale sowie das erste und dritte Gruppenspiel der Nationalmannschaft – sowie alle Spiele von Österreich ab dem Achtelfinale.