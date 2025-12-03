WiG-Projekt „Ich bin schön“ stärkt Selbstwert, Wohlbefinden und Medienkompetenz von Jugendlichen

Wien (OTS) -

Etwas Neues ausprobieren, die eigenen Stärken besser kennenlernen und dabei die Medienkompetenz erweitern – genau darum geht es im Projekt „Ich bin schön“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. „Jugendliche unterschiedlicher Ausbildungsstätten und Lebensbereiche setzen sich in mehrtägigen Workshops intensiv mit ihrem (Körper)Selbstbild, ihrer seelischen Gesundheit sowie einem reflektierten Umgang mit Medien auseinander. Dabei ist es uns wichtig, dass junge Menschen ihren eigenen Blick auf Schönheit entwickeln können – frei von Erwartungen und Klischees“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Präsentation der Medienprodukte als Bühne für die Perspektiven der Jugendlichen

Über 30 Jugendliche von wienwork - AusbildungsFit „Flanke Wien“ sowie Weidinger & Partner GmbH nutzten heuer die Chance, an den Workshops teilzunehmen und ihre Sichtweisen zum Thema „Ich bin schön“ authentisch einzubringen und darüber zu diskutieren, was Schönheit bedeutet. Sie tauschten sich intensiv über ihre Lebenswelten aus. Dabei wurde ganz offen zu Freundschaft, mentaler Gesundheit, Rollenbilder, Mode und Trends sowie Musikgeschmack gesprochen, fotografiert sowie gefilmt. Ihre Erfahrungen und Ansichten dazu haben sie in eigene Medienprodukte, wie beispielsweise Straßeninterviews, Fotos sowie Kurzfilme einfließen lassen. Die Ergebnisse dieses kreativen Prozesses wurden vergangene Woche bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung mit Zertifikatsvergabe vor Publikum im wienXtra-Medienzentrum präsentiert.

Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung und Reflexion lernten die Jugendlichen einiges über sich selbst und darüber hinaus technische Skills, wie Bildschnitt- sowie -gestaltung, Kameraführung und Storytelling. „Das Projekt zeigte deutlich, wie wichtig es für junge Menschen ist, ihre Ansichten und Bedürfnisse sichtbar zu machen und sich auf kreative Weise mit Fragen zu Identität, Selbstbild und Wohlbefinden auseinanderzusetzen“, so Dennis Beck abschließend.

Über das Projekt

Das Projekt „Ich bin schön“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG richtet sich an Jugendliche unterschiedlicher Ausbildungseinrichtungen und hat zum Ziel, die Medienkompetenz und den Selbstwert von Jugendlichen zu fördern. Bis Ende 2025 sind queraum. kultur- und sozialforschung und das wienXtra-Medienzentrum mit der Umsetzung des WiG-Projekts beauftragt. Mehr Infos auf wig.or.at/ich-bin-schoen