Almdudler Winter Must-haves bringen Design, Funktion & alpines Lebensgefühl auf die Piste

Wien (OTS) -

Der erste Schwung, die klare Winterluft, ein Schluck erfrischender Almdudler – und dazu die neuen Almdudler Accessoires, die mehr können als nur gut aussehen. Mit der limitierten Skibrille von NAKED Optics sowie dem funktionalen Goggles-Cover, dem Almdudler Ski Pullover und der Ski Dudler Winteredition in der 0,25L Einweg-Glasflasche bringt Almdudler das alpine Lebensgefühl auf den Punkt. „ Unsere Webshop Accessoires sind Ausdruck von alpiner Lebensfreude – sie sollen nicht nur auffallen, sondern auch widerspiegeln, wofür Almdudler steht: Geselligkeit, Stil mit Augenzwinkern und eine große Portion Charme “, so Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler.

Ski Dudler Winteredition – Almdudler Original in Wintermontur

Der Ski Dudler ist die limitierte Winterausgabe des beliebten Almdudler Klassikers – gestaltet von der deutschen Grafikerin Lisa Zeilhofer und abgefüllt in der exklusiven 0,25L Einweg-Glasflasche. Das winterliche Design zeigt ein dynamisches Skimotiv und bringt alpines Lebensgefühl modern interpretiert auf den Punkt. Der Ski Dudler sorgt für ein einzigartiges Wintererlebnis, das Etikett für Aufmerksamkeit und der Inhalt für den bekannten, erfrischenden Almdudler-Moment. Innen steckt, was Almdudler seit 1957 ausmacht: die unverwechselbare Alpenkräuterlimonade. Ob für Events oder als Geschenk – der Ski Dudler bringt garantiert winterliche Stimmung. Erhältlich um Ꞓ 1,89 unter shop.almdudler.com.

„Almdudler x Naked Optics“ Skibrille – Klarer Blick, markantes Design

Mach deine Skiausrüstung zum Hingucker! Die limitierte Skibrille kombiniert die bewährte Nova-Technologie von Naked Optics mit einem ausdrucksstarken Almdudler-Look: rotes Band mit Graffiti-Artwork, eingelasertes Logo im Glas – mehr Alpin-Flair geht nicht. Mit Anti-Fog- und UV-Schutz, magnetischem Wechselglassystem und ergonomischer Passform ist sie für alle Lichtverhältnisse gerüstet. Weiche Polsterung und Helmkompatibilität sorgen für maximalen Komfort auf und abseits der Piste. Erhältlich um Ꞓ 89,99 unter shop.almdudler.com.

Für alle, die ihre Brille lieben: Skibrillen-Überzieher

Schluss mit Kratzern und Schlieren: Das limitierte Almdudler x Naked Optics Goggles Cover schützt deine Brille zuverlässig – ob im Rucksack oder beim Après-Ski. Das kräftige Almdudler-Rot mit winterlichem Graffiti-Design, Schriftzug und Fläschchen sorgt für Wiedererkennungswert auf jeder Piste. Gefertigt aus weicher Mikrofaser, schützt der Überzieher nicht nur, sondern funktioniert auch als Brillenputztuch. Dank Stretch-Material passt er auf jede gängige Skibrille. Erhältlich um Ꞓ 12,99 oder im Bundle mit der Skibrille unter shop.almdudler.com.

Almdudler Ski Club Pullover – Retro-Charme zum Reinschlüpfen

Bergpanorama, Skifahrer und ein kräftiges Almdudler-Rot: Der Ski Club Pullover bringt das Winterfeeling auf den Punkt. Das Retro-Design mit weißer Strickgrafik und großem Frontlogo ist ein echter Blickfang – ob auf der Hütte beim Apres Ski, am Lift oder beim Stadtspaziergang. Mit dem Accessoire macht man immer und überall einen sportlichen Eindruck. Weicher Strick, Rippbündchen und unisex Schnitt sorgen für Komfort mit Charakter. Ein Pullover für alle, die Almdudler nicht nur trinken, sondern tragen wollen. Erhältlich um Ꞓ 49,90 unter shop.almdudler.com.