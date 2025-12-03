  • 03.12.2025, 11:07:02
Gesundheitsversorgung in Oberösterreich: AK zieht Bilanz und zeigt, wo dringend gehandelt werden muss

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - 

Die AK OÖ hat eine Vielzahl an Daten zum Gesundheitssystem in unserem Bundesland analysiert. Die Bilanz daraus ist ernüchternd. Es gibt strukturelle Probleme, die Beschäftigten werden ans Limit gebracht und die Patient:innen sind mit einer Unterversorgung, langen Wartezeiten und hohen Kosten konfrontiert. Bei einer

Pressekonferenz
am Dienstag, 9. Dezember 2025, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz,
Volksgartenstraße 40, 4020 Linz (Seminarraum 3, 5. Stock),

mit dem Titel

Gesundheitsversorgung in Oberösterreich:
AK zieht Bilanz und zeigt, wo dringend gehandelt werden muss

präsentieren wir die spannendsten Erkenntnisse und stellen Ihnen ein neues – von der AK OÖ entwickeltes – Dashboard vor, wo sowohl Strukturdaten des Gesundheitssystems als auch die Sichtweisen von Beschäftigten und Versicherten transparent dargestellt werden.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und MMag. Dr. Dennis Tamesberger von der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik, zur Verfügung. Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Gesundheitsversorgung in Oberösterreich: AK zieht Bilanz und zeigt, wo dringend gehandelt werden muss

Seminarraum3, 5. Stock

Datum: 09.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Michael Petermair
Telefon: +43 (0)664 88 28 19 31
E-Mail: michael.petermair@akooe.at
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

