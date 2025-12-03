Der neue Maturant:innen-Guide gibt Talenten von morgen Orientierung für die Zukunft

Wien (OTS) -

In den nächsten Tagen erhalten wieder alle rund 50.000 Maturant:innen 2026 ihren Maturant:innen-Guide kostenlos und direkt an die Schulen geliefert. Der etablierte Bildungs- und Berufsratgeber unterstützt Jugendliche dabei, fundierte Entscheidungen für die Zeit nach der Matura zu treffen und sich in einem zunehmend komplexen Umfeld zu orientieren.

Heuer rückt besonders der Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) in den Mittelpunkt: Wie kann KI sinnvoll im Lernalltag unterstützen? Welche Chancen und Herausforderungen sind damit verbunden? Und welche Kompetenzen brauchen junge Menschen künftig, um KI-Innovationen verantwortungsvoll und erfolgreich zu nutzen? Ergänzend widmet sich die neue 21. Auflage den Themen Mental Health, Rhetorik, Lernstrategien, Bewerbung, Arbeitsmarkttrends und weiteren Schlüsselqualifikationen für den Übergang in Studium oder Beruf. Bildungsminister Christoph Wiederkehr betont die Bedeutung zeitgemäßer Kompetenzen im Umgang mit KI: „Unsere Jugendlichen stehen vor einer Zukunft, die von technologischen Innovationen und gesellschaftlichem Wandel geprägt ist. Mit dem Maturant:innen-Guide 2026 setzen wir ein klares Zeichen: Wir wollen junge Menschen befähigen, KI verantwortungsvoll zu nutzen, resilient zu bleiben und jene Kompetenzen zu erwerben, die sie zu Gestalter:innen von morgen machen.“

Das richtige Werkzeug in der Berufs- und Studienorientierung ist ein echter Gamechanger

Die Maturant:innen-Initiative wird in Zusammenarbeit mit Pädagog:innen, Expert:innen aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie Stakeholdern der Berufsorientierung entwickelt. Ziel ist es, junge Menschen nicht nur über ihre Möglichkeiten zu informieren, sondern sie beim Erkennen ihrer Stärken, Interessen und Zukunftschancen aktiv zu begleiten. Um unterschiedliche Zielgruppen bestmöglich zu erreichen, setzt die Initiative zudem bewusst auf einen multimedialen Auftritt, der Information sowohl im Klassenzimmer als auch digital leicht zugänglich macht. Ein integriertes Gewinnspiel mit Bildungsgutscheinen sowie weiteren attraktiven Preisen setzt dabei einen zusätzlichen Impuls für die aktive Auseinandersetzung mit persönlichen Bildungs- und Berufswegen. Auch Andreas Breitegger, BORG-Direktor und langjähriger Experte für Bildungs- und Berufsorientierung, unterstreicht die Relevanz fundierter Orientierung im Schulkontext: „Fundierte Berufs- und Studienorientierung ist weit mehr als reine Information – sie eröffnet jungen Menschen Perspektiven und stärkt ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Der Maturant:innen-Guide schafft dafür einen praxisnahen Rahmen und verbindet Schule, Wirtschaft und Wissenschaft auf vorbildliche Weise. So wird Orientierung zu einem echten Schlüssel für selbstbestimmte Bildungs- und Lebenswege.“

Auch die Schülerunion als langjährige Partner-Herausgeber unterstreicht die Bedeutung klarer Information und guter Orientierung für junge Menschen. Bundesobmann Maximilian Pech führt dazu aus: „Umfassende Berufsbildung ist gerade in den aktuellen Zeiten wichtig. Mit dem Maturant:innen-Guide werden die Schülerinnen und Schüler mit den Tools ausgestattet, die sie für ihr weiteres Leben benötigen.“

Die Qual der Wahl: Berufe, Jobtrends & Weiterbildungen

Mit dem umfangreichen Überblick über Berufe und Branchen liefert der Guide sowie der Karriereblog auch heuer wieder eine klare Orientierung zu gefragten Jobs, aktuellen Trends sowie passenden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Damit verbindet die Initiative schulische Orientierung mit unmittelbaren Perspektiven aus der Praxis. Tatjana Baborek, Institutsleiterin des WIFI Österreich, verweist auf die Bedeutung von Skills und lebensbegleitendem Lernen: „Mit der Matura öffnet sich eine Welt voller Möglichkeiten – und gleichzeitig beginnt ein Lernweg, der das ganze Leben begleiten wird. Es zeigt sich, wie wichtig es ist, flexibel zu bleiben und neue Skills aufzubauen: Digitale Kompetenzen, kritisches Denken, Kreativität und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, zählen zu den gefragtesten Qualifikationen. Ob der weitere Weg in eine Ausbildung oder ein Studium führt – in vielen Bereichen warten spannende Chancen: von IT, Datenanalyse und KI über Technik und Nachhaltigkeit bis hin zu Gesundheits- und Sozialberufen. Wer bereit ist, Neues zu lernen und die eigenen Stärken weiterzuentwickeln, hat beste Perspektiven in einer Arbeitswelt, die sich rasant verändert. Ich möchte alle Jugendlichen ermutigen: Nutzt die Neugier, bleibt offen für neue Fähigkeiten und gestaltet den Bildungsweg aktiv und selbstbewusst.“

Digitale Formate, zusätzliche Angebote & starke Partner:innen

Neben dem gedruckten Maturant:innen-Guide begleitet die Initiative Jugendliche ganzjährig über mehrere digitale Formate. Auf Instagram und TikTok ist die Initiative unter @maturant.innen präsent und erreicht mit zielgruppengerechtem Content wöchentlich tausende Jugendliche dort, wo sie Entscheidungen treffen. Der Podcast „Maturant:innen-Guide to go“ ist auf Spotify und Apple Podcasts verfügbar und bietet Orientierung für Studium, Berufseinstieg und Zukunftsplanung – jederzeit und unterwegs abrufbar. Auf matura-guide.at stehen darüber hinaus ein umfangreicher Karriere-Blog, Berufs- und Studieninfos, Erfahrungsberichte und spielerischer Wissenstransfer bereit – inklusive KI-unterstütztem Chatbot. Damit ist die Maturant:innen-Initiative nicht nur im Klassenzimmer, sondern multichannel präsent: von Print über Social Media und Podcast bis zu Schulevents – immer dort, wo junge Menschen Antworten suchen.

Ermöglicht wird die Initiative durch Partner:innen wie die Schülerunion Österreich, das Bundesministerium für Bildung, das Bundesministerium für Landesverteidigung, 14plus, das WIFI Österreich, die Notariatskammer, die TIWAG sowie Peek & Cloppenburg. Werden auch Sie Teil der Initiative und kontaktieren Sie uns unter info@career.gmbh, um sich als attraktiver Arbeitgeber / Bildungsanbieter zu präsentieren oder einen Future Check an Ihre Schule zu holen!