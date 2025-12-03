WB-Egger: Entbürokratisierungspaket stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe

Wien (OTS) -

„Jahrzehntelang wurde es gefordert, jetzt setzen wir es um: echte Entbürokratisierung auf allen Ebenen. Mit dem Entbürokratisierungspaket bekommen unsere heimischen Betriebe endlich wieder Luft zum Atmen. Unser Ziel von mindestens 100 Maßnahmen wurde sogar deutlich übertroffen. Das ist ein klares Signal für Verwaltungsinnovation, Effizienz und einen Staat, der sich auf das Wesentliche konzentriert. Und klar ist: Dieses Paket ist kein Schlusspunkt, sondern der Start einer umfassenden Entbürokratisierungsoffensive. Wir reden hier nicht über Entlastung im Promillebereich, sondern über ein neues Niveau wirtschaftlicher Effizienz. Bürokratieabbau wirkt, wenn Unternehmen wieder Zeit dafür haben, was zählt: Wertschöpfung, Arbeitsplätze und den Erhalt unseres Wohlstands“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

„Wir arbeiten am Aufschwung für Österreich und dieses Paket ist ein zentraler Meilenstein. Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen ohne überflüssige Vorgaben und einen Staat, der nicht bremst, sondern ermöglicht. Ein One-Stop-Shop für Förderungen, vereinfachte UVP-Verfahren, der Grundsatz „beraten statt strafen“, die Erweiterung der Grace-Period zur Vereinfachung von Betriebsnachfolgen und die Anhebung der Buchführungsgrenzen sind nur ein Auszug der ersten Maßnahmen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, aber wir lassen es jetzt schneller fahren. Weniger Bürokratie bedeutet mehr Produktivität und Produktivität ist der Kern unseres zukünftigen Wohlstands. Mit diesem Paket entlasten wir KMU und geben ihnen Zeit zurück. Bürokratieabbau ist kein Schlagwort mehr, sondern gelebte Realität“, so Egger abschließend.