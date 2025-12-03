Meilenstein für die Meetingbranche: Erste bundesweite Wertschöpfungsstudie gestartet

Wien (OTS) -

Mit der erstmaligen Beauftragung einer bundesweiten Wertschöpfungsstudie und der aktiven Einbindung des Austrian Convention Bureau (ACB) in die strategische Tourismusentwicklung setzt die Meetingbranche ein starkes Zeichen: Die Relevanz von Kongressen, Tagungen und Geschäftsreisen für den Standort Österreich wird wissenschaftlich fundiert erhoben – und strategisch mitgedacht.

Fundierte Daten für fundierte Entscheidungen

Um die volkswirtschaftliche Bedeutung und Wert der österreichischen Meetingbranche sichtbar zu machen, wurde im Rahmen der Convention Strategie Österreich "Meet in Austria" nun die erste österreichweite Wertschöpfungsstudie gestartet. Die Studie ist ein gemeinsames Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET), des Fachverbands Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich, der Österreich Werbung (ÖW) sowie des Austrian Convention Bureau (ACB).

„Wir freuen uns, als Initiator und Branchenvertretung einen entscheidenden Beitrag zur Sichtbarkeit der Tagungswirtschaft zu leisten – auf Basis valider, wirtschaftlicher Daten“, so Renate Androsch-Holzer, Präsidentin des ACB.

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) übernimmt mit dem JOANNEUM RESEARCH die wissenschaftliche Umsetzung. Um eine wertvolle Vergleichbarkeit zwischen Tourismus- und Kongress-/Tagungswirtschaft zu belegen, eignet sich das WIFO besonders als Partner, da es in Österreich auch die Tourismussatellitenkonten erstellt und nun ein vergleichbares Modell für die Meeting Industry anwenden wird. Ergänzt wird diese ökonomische Analyse durch die Expertise von Joanneum Research in der qualitativen Datenerhebung, wodurch eine fundierte inhaltliche Dimension in die Studie einfließt.

In enger Kooperation mit den nationalen Convention Bureaus der Bundesländer wird die Studie nach den Standards des Meeting Industry Report Austria (mira) durchgeführt. Seit 2009 ermöglicht die gemeinsame Statistik des ACB und ÖW die Geschäftsentwicklung von Kongressen, Tagungen und Seminaren messbar zu machen und die hohe Bedeutung der Branche durch belegbare Zahlen zu dokumentieren. Die Datenerhebung der Wertschöpfungsstudie für die Meetingindustrie erfolgt 2026.

"Wir sind gespannt auf die Erkenntnisse, die im zweiten Quartal 2027 erwartet werden, und überzeugt, dass diese Studie die Basis schaffen wird, um die Relevanz unserer Branche noch stärker sichtbar zu machen.“ , so ACB Geschäftsführerin Marie Lechner.

ACB als Stimme der Meetingindustrie bei strategischen Weichenstellungen

Ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung Zukunft der Tagungsbranche dank der guten Beziehungen und Kooperation mit der Österreich Werbung, BMWET und WKO: ACB-Präsidentin Renate Androsch-Holzer nahm beim ersten Expertengipfel zur neuen nationalen Tourismusstrategie „Vom Plan T zur Vision T“ Teil. Damit ist die Tagungsbranche erstmals offiziell Teil eines solchen Strategieprozesses.

„Die österreichische Tagungsbranche darf bei der Entwicklung eines zukunftsfähigen Tourismus nicht fehlen“, betont Androsch-Holzer. „Wir freuen uns auf einen weiteren inspirierenden und sinnstiftenden Austausch mit dem Bundesministerium und relevanten Branchenvertreter:innen.“

Die Teilnahme des ACB an diesem hochrangigen Austausch unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Business Meetings für Standortpolitik, Wertschöpfung und nachhaltige Tourismusentwicklung in Österreich.