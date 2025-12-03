FPÖ – Hafenecker: „ORF schafft sich jetzt eigenen Beirat mit Ex-Grünen-Politikerin an der Spitze für seine Klimapropaganda!“

Wien (OTS) -

„Jetzt institutionalisiert der ORF seine Beschallung der Zwangsgebührenzahler mit grünideologischer Klimapropaganda auch noch“, so reagierte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA auf die gestrige Konstituierung des „strategischen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbeirats“ im ORF. Es klinge wie blanker Hohn, wenn der ORF meine, mit diesem Beirat „seine Rolle als unabhängiger Informationsanker“ stärken und seine „journalistische Qualität“ ausbauen zu wollen. „Operative Leiterin ist die Ex-Grünen-Landesgeschäftsführerin Anita Malli, Teil dieses Gremiums sollen auch wieder handverlesene ‚Experten‘ und Vertreter großer Umweltorganisationen sein. Man versucht jetzt nicht einmal mehr, die Orchestrierung der Klimalobby, deren Propaganda samt Horrorszenarien dann den Menschen in der Berichterstattung zugemutet wird, auch nur irgendwie zu kaschieren, so abgehoben ist die Chefetage mit ihrem linksgedrallten Redakteursrat mittlerweile!“

Nur eine Minute nach der ORF-Presseaussendung, in der die Konstituierung dieses Beirats bekanntgegeben wurde, versendete die grünnahe Organisation Greenpeace eine Aussendung, in der sie diese überschwänglich begrüßte: „Entlarvender gehts gar nicht mehr. Offenbar hat man sich da gleich direkt mit dem ORF vorab abgestimmt oder sitzt selbst in diesem Beirat, was dem Fass auch noch den Boden ausschlagen würde!“

Bereits in der Vergangenheit sei der ORF mit manipulativer Klimapanikmache aufgefallen und habe Klimaextremisten nicht nur eine Bühne geboten, sondern regelrecht hofiert. „Zwei Minuten Sendezeit in den ‚Seitenblicken‘ für einen ‚Benefizabend für Klimaaktivisten‘, wohlwollende Berichte über ihre irren Straßenblockaden, die ‚Verkleidung‘ eines Klimaextremistenvereins als vermeintlich objektive, wissenschaftliche Institution und ein Wettermoderator, der an schönen heißen Sommertagen die Welt regelrecht in der Klimahölle versengen sieht, sind nur ein paar Höhepunkte der ORF-Manipulationsmasche, die von der Bevölkerung schon längst durchschaut wurde“, zählte Hafenecker nur einige Beispiele für die ideologisch gefärbte ORF-Berichterstattung auf.

Woche für Woche liefere der ORF einen Grund mehr dafür, warum seine Totalreform in Richtung eines verschlankten Grundfunks samt Abschaffung der ORF-Zwangssteuer unausweichlich sei. „Es ist keinem Menschen in Österreich mehr zumutbar, für diese links-woke Propagandaorgel, die mit ‚öffentlich-rechtlich‘ rein gar nichts mehr zu tun hat, zahlen zu müssen und ihr so einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Medien zu verschaffen. Die Zwangssteuer muss weg und der ORF zu einem modernen Medienunternehmen reformiert werden, das sich mit objektiver Berichterstattung und Information um Zuschauer bemühen muss, anstatt diese ideologisch umerziehen zu wollen“, so NAbg. Christian Hafenecker, MA.