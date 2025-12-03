AVISO AKS WIEN: „Geplantes Kopftuchverbot verletzt Grundrechte und spaltet Österreichs Schulgemeinschaft“

Wien (OTS) -

Die Schüler_innenorganisation AKS lehnt das geplante Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren entschieden ab und warnt vor einem Eingriff in die verfassungsrechtlich garantierte Religionsfreiheit. Ein solches Verbot würde muslimische Mädchen gezielt stigmatisieren, gesellschaftliche Spannungen verstärken und ein Klima der Angst statt des Schutzes schaffen. Die AKS fordert die Bundesregierung daher auf, den Grundrechtseingriff zurückzunehmen und Schulen als Orte der Selbstbestimmung zu stärken, statt zu kontrollieren.

In diesem Sinne laden wir Sie zu unserer Pressekonferenz ein:

Datum: 05.12.2025

Uhrzeit: 10:00

Ort: direkt vor dem Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Nach der Pressekonferenz stehen wir für Interviews, Fragen und zur Verfügung. Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

Sarah Dakhli

Landessekretärin der AKS Wien

sarah.dakhli@aks-wien.org

+43 677990200 39

