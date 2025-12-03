Finanzkompetenz für leistbares Wohnen: Michael Helm ist neuer STUWO-Finanzvorstand

Wien (OTS) -

Seit 1.12.2025 ist Michael Helm, MA, neuer Finanzvorstand der STUWO Gemeinnützige Studentenwohnbau AG in Wien. Er verantwortet die finanzstrategische Ausrichtung des Unternehmens, inklusive langfristiger Finanzplanung, Controlling, Liquiditätssteuerung sowie die Weiterentwicklung von Finanzierungs- und Fördermodellen für Neu- und Bestandsprojekte.

Der Absolvent des Studiengangs Banking and Finance an der FH des bfi Wien verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung im Finanzwesen und war zuvor bei der Frieda Rustler Gebäudeverwaltung GmbH & Co KG tätig.

„ Die STUWO verbindet wirtschaftliche Vernunft mit sozialer Verantwortung. Diese Balance weiter zu stärken und langfristig abzusichern, ist mein zentraler Auftrag. Wir wollen Studierenden auch in Zukunft leistbaren Wohnraum bieten – verlässlich, qualitätsvoll und nachhaltig “, so Michael Helm, MA.

Mit seiner Bestellung zum Finanzvorstand verstärkt Michael Helm, MA, als zweites Vorstandsmitglied die Führungsspitze an der Seite von Vorständin Valerija Karsai, MAS MBA, die seit Mai 2023 für den gesamten operativen Bereich der STUWO verantwortlich ist.