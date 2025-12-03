Benjamin Oberhauser steigt bei Speed U Up Italien ein und verstärkt die digitale Innovationskraft

Bozen (OTS) -

Benjamin Oberhauser – gebürtiger Südtiroler, erfahrener Tourismus-Technologist und ehemaliger Geschäftsführer bei Spot Werbung Digital in St. Moritz und Innsbruck – steigt bei Speed U Up Italien ein und übernimmt gemeinsam mit Fabian Lechner die Geschäftsführung.

Das neue Geschäftsführungs-Team ist ein Gamechanger und steht für:

ein starkes technisches und digitales Fundament im Süden.

zusätzliche Innovationskraft in Tech, Data und Gamification.

eine lokale Verankerung in Südtirol, die unsere Aktivitäten im Alpenraum geografisch und kulturell erweitert.

Fabian und Benjamin kommen beide aus der Nähe von Brixen – ein Ort, der verbindet und inspiriert. „Gemeinsam bringen wir neue Energie, Ideen und digitale Lösungen nach Südtirol – und genauso wichtig von Südtirol in unsere Kernmärkte Österreich, Schweiz und Deutschland. Unsere Schwester, die Speed U Up Suisse AG, profitiert insbesondere für die italienisch sprechenden Regionen vom neuen Standort in Italien“, so Lechner.

Benjamin betreute und entwickelte zuvor Applikationen, Web- und E-Commerce Lösungen für große Destinationen und Bergbahnen wie z.B. Davos, St. Moritz und Oberengadin. Darüber hinaus entwickelte er Web-Applikationen für die Versicherungsbranche zur Digitalisierung interner Prozesse, zur Automatisierung von Ablagen und der Informationsweitergabe.

Der neue Co-Geschäftsführer wird künftig die folgenden Bereiche verantworten:

Tech & Data Analytics

Gamification & Innovation

„Unser Ziel: mehr digitale Schlagkraft im gesamten Alpenraum“, so Oberhauser.

Geplant ist auch ein neuer Standort in Brixen als Basis für Projekte, Talente und Kooperationen.