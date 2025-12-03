- 03.12.2025, 10:36:35
Benjamin Oberhauser steigt bei Speed U Up Italien ein und verstärkt die digitale Innovationskraft
Benjamin Oberhauser – gebürtiger Südtiroler, erfahrener Tourismus-Technologist und ehemaliger Geschäftsführer bei Spot Werbung Digital in St. Moritz und Innsbruck – steigt bei Speed U Up Italien ein und übernimmt gemeinsam mit Fabian Lechner die Geschäftsführung.
Das neue Geschäftsführungs-Team ist ein Gamechanger und steht für:
- ein starkes technisches und digitales Fundament im Süden.
- zusätzliche Innovationskraft in Tech, Data und Gamification.
- eine lokale Verankerung in Südtirol, die unsere Aktivitäten im Alpenraum geografisch und kulturell erweitert.
Fabian und Benjamin kommen beide aus der Nähe von Brixen – ein Ort, der verbindet und inspiriert. „Gemeinsam bringen wir neue Energie, Ideen und digitale Lösungen nach Südtirol – und genauso wichtig von Südtirol in unsere Kernmärkte Österreich, Schweiz und Deutschland. Unsere Schwester, die Speed U Up Suisse AG, profitiert insbesondere für die italienisch sprechenden Regionen vom neuen Standort in Italien“, so Lechner.
Benjamin betreute und entwickelte zuvor Applikationen, Web- und E-Commerce Lösungen für große Destinationen und Bergbahnen wie z.B. Davos, St. Moritz und Oberengadin. Darüber hinaus entwickelte er Web-Applikationen für die Versicherungsbranche zur Digitalisierung interner Prozesse, zur Automatisierung von Ablagen und der Informationsweitergabe.
Der neue Co-Geschäftsführer wird künftig die folgenden Bereiche verantworten:
- Tech & Data Analytics
- Gamification & Innovation
„Unser Ziel: mehr digitale Schlagkraft im gesamten Alpenraum“, so Oberhauser.
Geplant ist auch ein neuer Standort in Brixen als Basis für Projekte, Talente und Kooperationen.
