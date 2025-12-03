Sport Austria fordert erleichterten Zugang zu Strafregisterbescheinigungen

Wien (OTS) -

Beim gestrigen Gewaltgipfel der Bundesregierung war auch der vergangene Woche präsentierte Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen (NAP) Thema. Sport Austria begrüßt die darin vorgesehenen Maßnahmen ausdrücklich. Als Mitglied der Arbeitsgruppe „Gewaltfrei in Kunst, Kultur und Sport“ unterstützt die Bundes-Sportorganisation das gemeinsame Ziel, Gewalt an Frauen und Mädchen konsequent und nachhaltig zu bekämpfen. Heute stellt die Regierung zudem ein Entbürokratisierungspaket vor, das nun Schritt für Schritt umgesetzt werden soll. Auch der Sport blickte diesem Paket mit großem Interesse entgegen, denn übermäßige Bürokratie bindet vielerorts unnötig Ressourcen – ebenso im Kampf gegen jegliche Form von Gewalt. Ein Beispiel dafür ist der Zugang zu Strafregisterbescheinigungen, der derzeit durch bürokratische Hürden erschwert wird.

Weitere Informationen: https://link.sportaustria.at/strafregister