SMATRICS EnBW eröffnet ersten Ladepark mit Ultraschnellladern für PKW und LKW in Regau

Mit insgesamt 15 Ultraschnellladepunkten und komfortabler, serviceorientierter Ausstattung überzeugt der hochmoderne Ladepark im oberösterreichischen Regau durch seine exzellente Anbindung an die A1 Westautobahn sowie die unmittelbare Nähe zu bedeutenden Tourismusregionen.

Im November 2025 eröffnete in Regau (OÖ), zwischen Westautobahn und Westbahnstrecke, der neue Ladepark von SMATRICS EnBW mit zwölf Ladepunkten für PKW und drei Ladepunkten für LKW. „Beim Ladepark in Regau bieten wir erstmals einen gemeinsamen Ladestandort für PKW und LKW – und das mit hochmodernen Ultraschnellladesäulen“ , erklärt Thomas Landsbek, CEO von SMATRICS EnBW. Zur Einführung gibt es in Regau bis inklusive Februar 2026 einen Eröffnungspreis von 49 Cent pro kWh.

Oberösterreich ist bereits jetzt das Bundesland mit den meisten Ultraschnellladepunkten (knapp 700). Konsequent baut SMATRICS EnBW ihre Ladeinfrastruktur im Bundesland Oberösterreich weiter aus und verfügt aktuell in ganz Österreich über mehr als 100 HPC-Standorte.

Regaus Bürgermeister, Peter Harringer, zeigt sich bei der Eröffnung des Ladeparks erfreut: „Elektromobilität ist längst gelebter Alltag in Oberösterreich. Ich freue mich, dass wir mit diesem Angebot das Leben der Bürger:innen in Regau nachhaltiger gestalten können.“

Ausgezeichnete Ausstattung am Standort Regau

Thomas Landesbek, CEO von SMATRICS EnBW, betont: „Mit Regau schaffen wir bewusst eine Infrastruktur, die nicht nur den Bedürfnissen von Elektro-PKW, sondern auch dem Schwerverkehr gerecht wird: öffentlich zugängliche, ultraschnelle Ladevorgänge an Standorten mit separaten Zufahrts- und Ladespuren für LKW. So reduzieren wir Standzeiten für Flotten und machen emissionsfreie Logistik planbar und wirtschaftlich.“ Hauke Hinrichs, COO von SMATRICS EnBW, ergänzt: „Regau ist ein Beispiel für Next-Level Ladeinfrastruktur: ein PV-Dach liefert lokal sauberen Strom, gut sichtbare Preisanzeigen schaffen Vertrauen und Transparenz und ein videoüberwachter Jausenplatz mit Getränkeautomaten macht kurze Pausen sicher und angenehm – Laden wird somit nachhaltig, transparent und komfortabel.“

Die Ladeleistung der HPC-Charger beträgt bis zu 400 kW und ermöglicht das Laden von 100km in nur 15 Minuten. Bei steigender Nachfrage lässt sich der Standort flexibel um vier zusätzliche PKW-Ladepunkte erweitern.

Die PKW-Ladeflächen sind mit einem PV-Dach mit 30 kWp-Leistung ausgestattet, das direkt einen Teil des Strombedarfs für den Ladepark abdeckt. Auch bei diesem Standort setzt man auf eine übersichtliche und nachvollziehbare Preisauskunft. Die Preisanzeige ist von Weitem einsehbar und vergleichbar mit jenen bei herkömmlichen Tankstellen. Der Ad-hoc-Preis pro Kilowattstunde kann tagesaktuell und flexibel angezeigt werden. An der Ladesäule kann mit Ladekarte, App oder via Direct Payment Terminal mit Kredit-, Debit oder Mobile Payment Lösungen kontaktlos bezahlt werden.

Regau lädt Schwerverkehr: Separat ausgewiesene LKW-Ladespuren

Ein weiterer wichtiger Aspekt für E-LKW-Fahrende ist neben der Videoüberwachung und dem Jausenplatz mit Getränkeautomat eine separate LKW-Zufahrts- und Ladespur mit groß dimensionierten Stellplätzen. Diese Trennung von PKW- und LKW-Bereichen ermöglicht effizientes Laden von Nutzfahrzeugen, minimiert Kreuzungs- und Wartezeiten und verbessert Sicherheit und Verkehrsfluss am Standort.

Exzellente Anbindung an Tourismusregionen

SMATRICS EnBW baut die Ladesäulen bewusst an stark frequentierten Standorten entlang von Autobahnen. Dank der vorteilhaften Lage an der A1 Westautobahn ist Regau der ideale Ladepark für Pendler:innen, die auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause schnell laden möchten. In nur 20 Minuten Entfernung liegen außerdem der Traunsee und der Attersee. Der Ladepark Regau deckt somit besonders in der Urlaubszeit den Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur in der wichtigen Tourismusregion in Oberösterreich.

Bei der Eröffnung des Ladeparks in Regau (v.l.n.r.): Thomas Landsbek, CEO SMATRICS EnBW, Sonja Pickhardt-Kröpfel, Stadträtin Vöcklabruck, Peter Harringer, Bürgermeister Regau und Hauke Hinrichs, COO SMATRICS EnBW und CEO SMATRICS