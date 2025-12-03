Grüne Wien/Pühringer, Sequenz: 25 Jahre Einsatz der Generation Plus Wien für gerechte und solidarische Gesellschaft

Wien (OTS) -

Die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer, gratuliert der Generation plus Wien zum morgigen 25-jährigen Jubiläum. „Seit 25 Jahren finden Menschen über 50 in der Generation plus eine Plattform, um ihre Perspektiven und Erfahrungen als ältere Generation in die Grüne Politik einzubringen. Die Generation Plus kämpft für eine gerechte, ökologische und solidarische Gesellschaft und ist ein Herzstück der Grünen Bewegung – eine Brücke zwischen Generationen, ein Ort für kritisches Denken“, so Pühringer.

Die Generation Plus Wien organisiert seit 25 Jahren Diskussionen, Vorträge, Ausflüge, Kino-Matineen oder Demos und ist damit eine wichtige Stimme für die Anliegen älterer Menschen. "Die Grüne Teilorganisation macht sichtbar, dass Themen wie eine barrierefreie und hitzeresistente Stadt, gute und inklusive Gesundheitsversorgung oder gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht nur ältere Generationen betreffen, sondern alle. Die Generation Plus Wien setzt sich zudem konsequent gegen jede Form von Altersdiskriminierung ein und zeigt, dass eine vielfältige und respektvolle Gesellschaft alle Generationen stärkt", ergänzt die Senior:innensprecherin der Grünen Wien, Heidi Sequenz. „Die Generation Plus zeigt seit 25 Jahren Freude am Mitgestalten und beharrliches Vertrauen in Veränderung. Wir freuen uns auf die kommenden 25 Jahre“, so Pühringer und Sequenz abschließend.