Action Produktrückruf: Spielzeugeisbude aus Holz

Wien (OTS) -

Wichtige Sicherheitsinformationen zu folgendem Produkt

Produktname und Marke: Spielzeugeisbude aus Holz – Action Mini Matters

Action-Artikelnummer: 3217617

Verkaufszeitraum: 11.08.2025 – 06.11.2025

EAN-Code· Hersteller-Code: 8718964249626

Es wurde festgestellt, dass sich der Holzgriff der Schublade lösen kann. Dadurch können Kleinteile entstehen, die ein Erstickungsrisiko darstellen.

Wenn Personen den oben abgebildeten Artikel mit dem EAN-Code 8718964249626 gekauft haben, sollen sie die Nutzung bitte umgehend einstellen und das Produkt in eine Action-Filiale zurückbringen. Sie erhalten eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises. Ein Kaufbeleg ist für die Rückgabe nicht erforderlich.