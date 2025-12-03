  • 03.12.2025, 10:30:04
Action Produktrückruf: Spielzeugeisbude aus Holz

Mini Matters Spielzeugeisbude
Wien (OTS) - 

Wichtige Sicherheitsinformationen zu folgendem Produkt

  • Produktname und Marke: Spielzeugeisbude aus Holz – Action Mini Matters

  • Action-Artikelnummer: 3217617

  • Verkaufszeitraum: 11.08.2025 – 06.11.2025

  • EAN-Code· Hersteller-Code: 8718964249626

Es wurde festgestellt, dass sich der Holzgriff der Schublade lösen kann. Dadurch können Kleinteile entstehen, die ein Erstickungsrisiko darstellen.

Wenn Personen den oben abgebildeten Artikel mit dem EAN-Code 8718964249626 gekauft haben, sollen sie die Nutzung bitte umgehend einstellen und das Produkt in eine Action-Filiale zurückbringen. Sie erhalten eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises. Ein Kaufbeleg ist für die Rückgabe nicht erforderlich.

Rückfragen & Kontakt

Action Niederlande
Telefon: +43 720881089
E-Mail: kundenserviceeu@action.nl
Website: https://www.action.com/de-at

