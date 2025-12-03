Horst Rode ist neuer kaufmännischer Geschäftsführer der FH Technikum Wien

Wien (OTS) -

Die FH Technikum Wien, Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung, hat seit 1. Dezember mit Ing. Mag. Horst Rode einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer. Er folgt Mag. Johannes Höhrhan, der diese Rolle neben seiner angestammten Tätigkeit als Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Wien interimistisch innehatte und nun als Vizepräsident in das Präsidium der FH Technikum Wien zurückkehrt.



Dr. Kari Kapsch, Präsident der FH Technikum Wien, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen kaufmännischen Geschäftsführer: „Horst Rode bringt große Erfahrung und breites Fachwissen in den Bereichen Finanzen und Controlling, Digitalisierung und Qualitätsmanagement mit und ist ein profunder Kenner des Fachhochschulsektors. Unser gemeinsames Ziel ist es, auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage unsere hohen Ansprüche an Exzellenz in Lehre, Forschung und Innovation nachhaltig zu erfüllen und unseren Beitrag zur Ausbildung gefragter Fachkräfte und zur Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Innovationsstandortes Österreich zu leisten. Dafür wünsche ich der neu aufgestellten Geschäftsführung und der FH Technikum Wien viel Erfolg!“



Horst Rode fasst seine Ziele für eine positive Weiterentwicklung der FH Technikum Wien unter dem Leitsatz „Raum schaffen“ zusammen: „Einerseits als physische Ressource, um auch in Zukunft in einer wachsenden Hochschule Studierenden und Mitarbeiter*innen eine moderne Infrastruktur und zeitgemäße Arbeitsumgebung zum Lernen, Lehren und Forschen anzubieten. Andererseits im übertragenen Sinne „Raum schaffen“ für eine gute Führungskultur, in der Lösungen gemeinsam im Team entwickelt und umgesetzt werden, um damit die Rolle der FH Technikum Wien als attraktive Arbeitgeberin und als Nummer-1-Hochschule im technischen Bereich weiter auszubauen."



Gemeinsam mit Geschäftsführer Mag. Florian Eckkrammer, Bakk. ist Horst Rode für die strategische und operative Leitung der FH Technikum Wien verantwortlich und vertritt die Hochschule bei öffentlichen Stellen und im Fachhochschulsektor. Im Rahmen des Geschäftsverteilungsplans ist er für die Themen Finance/Procurement/Controlling, Human Resources, Marketing & Communications, Legal & Compliance und Facility Management zuständig.



Zur Person



Ing. Mag. Horst Rode ist in Graz geboren und studierte an der Karl-Franzens-Universität Graz Betriebswirtschaft. Nach Stationen in der Unternehmensberatung wechselte er zum FTW - Forschungszentrum Telekommunikation Wien, dem er mehr als zehn Jahre als gewerberechtlicher Geschäftsführer und Prokurist vorstand. Seit 2013 war Rode an der FH Campus Wien als Mitglied der Geschäftsführung (CFO) und der Hochschulleitung tätig.



