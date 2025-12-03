AVISO: Donnerstag 10.30 Uhr Pressekonferenz der FPÖ-Wien zu den Wiener Bezirksbudgets

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer:

Stadträtin Ulrike Nittmann

Landtagsabgeordneter Paul Stadler

Thema: “Wiener Bezirke werden systematisch ausgehungert ”

Wann: Donnerstag, 4. Dezember 2025, 10.30 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!