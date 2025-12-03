- 03.12.2025, 10:21:02
AVISO: Donnerstag 10.30 Uhr Pressekonferenz der FPÖ-Wien zu den Wiener Bezirksbudgets
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer:
Stadträtin Ulrike Nittmann
Landtagsabgeordneter Paul Stadler
Thema: “Wiener Bezirke werden systematisch ausgehungert ”
Wann: Donnerstag, 4. Dezember 2025, 10.30 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at
