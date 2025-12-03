Adventliches Flanieren durch das Palais Esterhazy

Wien (OTS) -

Da gab es einiges zu bestaunen und zu begutachten: vom prachtvollen Empire-Saal in die kleine und große Ahnengalerie, hinüber in den Roten- und Grünen-, weiter in den Jagd- und Derby-Salon und hinein in das Bar- und Spielzimmer reichte die „adventliche Flaniermeile“. Dieses zeitlos elegante Ambiente wollte sich offensichtlich kein Mitglied entgehen lassen: der Andrang von in und um Wien lebenden Tirolerinnen und Tiroler zur diesjährigen Club Tirol-Adventfeier war riesig. Fand doch die Feier in den reich verzierten Räumen des Palais Esterhazy statt, der im 17. Jahrhundert errichteten Stadtresidenz einer der einflussreichsten Adelsfamilien Wiens.

„Liebe Freundinnen und Freunde, bevor sich hier im Palais alle Türen öffnen, möchte ich mich bedanken“, sorgte Club Tirol-Präsident Julian Hadschieff mit seiner kleinen Eröffnungsrede im vollgefüllten Empire-Saal für einen kurzen Augenblick der Ruhe. Hadschieff bedankte sich zunächst bei seinen acht Club-Vorstandskolleginnen und -kollegen für das nun zu Ende gehende, reichlich aktive Clubjahr: „Euer Einsatz macht so tolle Veranstaltungen wie die heutige Adventfeier erst möglich.“ Dankbarkeit zeigen müssten jedoch „wir alle gemeinsam auch dafür, wie gut es uns hier in diesem Land trotz schwieriger Zeiten geht.“

Anschließend führte Club-Mitglied Harald Preyer – unter anderem auch als christlicher Trauerredner tätig – mit einer Weihnachtsgeschichte der etwas anderen Art aus, welch „wohltuende, wärmende Wirkung“ es für jeden Menschen hat, täglich einmal kurz innezuhalten und sich selbst bewusst zu fragen, „wofür ich gerade dankbar bin.“ Preyer forderte alle im Saal Versammelten auch gleich dazu auf, genau das jetzt zu tun und es dem jeweiligen Gegenüber offen mitzuteilen.

Nach diesem besinnlichen Akt öffneten sich schließlich alle Türen zu den Salons im Palais Esterhazy. Bestens versorgt mit Fingerfood und Getränken konnten die Gäste durch die Räume „lustwandeln“ und sich an den zahlreich aufgestellten Tischen und Sitzgelegenheiten zum regen Austausch untereinander einfinden. Begleitet wurden die Gäste von den fünf Musikern der Formation „4/5 Blech“, die ebenfalls durch die Räume zogen und dort jeweils „zünftig“ aufspielten.

In der großen Gästeschar gesehen wurden u.a.: Club Tirol-Vizepräsidentin Renate Danler (Renate Danler Consulting), die CLUB TIROL-Vorstandsmitglieder Peter Kunz (Kunz Wallentin RAE GmbH), Stefan Kirchebner (BMLV), Martina Scheiber (HR-SCOPE) und Charlotte Sengthaler (Spa Ceylon Austria). Die CLUB TIROL-Kooperationspartner Franz Mair (Tiroler Versicherung), Christoph Handl und Harald Stani (Wedl Handels GmbH) Markus Binder und Zuhal Ersahin (Hypo Tirol Bank) und Lorenz Hohenauer (Humanocare). Jakob F. Kathrein (Land Tirol – Koordinationsstelle Wien), Fritz Staudigl (Land Tirol), Julia Fuith und Anja Brugg (BKA), Hannes Hirber (Nagler & Company), Reinhard Heiserer (Jugend Eine Welte), Manfred Schmid (WKÖ), Elisabeth Baldauf (RWA), Evelin Greiter (Advokat), Anton Luchner (Medperion), Peter Lorenz (Lorenzateliers), Christian Hutsteiner (BMLV), Ralf Kronberger (WKÖ), Thomas Partl (Topart Music &Media), Claudia Peintner-Schmied (ORF), Johanna Seeber (Sesste Bau GmbH), Martin Resel (A1), Georg Salner (Künstler), Dominik Schrott (NR a.D.), Anna Staudigl (BMF), Angelika Stempfle (Die Marketingfee) uvm.

Über den Club Tirol:

Rund 40.000 TirolerInnen leben in Wien und Umgebung. Seit nun mehr als siebzehn Jahren bietet ihnen der CLUB TIROL ein politisch unabhängiges Business-Netzwerk. Jährlich veranstaltet der CLUB TIROL für seine mittlerweile über 650 Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen zu Themen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Aktueller Vorstand des CLUB TIROL ist Präsident Julian Hadschieff, Humanocare-Eigentümer, Vizepräsidentin Unternehmensberaterin Renate Danler - Renate Danler Consulting, Peter Kunz - Kunz Wallentin RAE GmbH, Barbara Kolm - Abgeordnete zum Nationalrat, Präsidentin des Hayek-Instituts und Direktorin des Austria Economics Center, Kommunikations-Beraterin Charlotte Sengthaler, Stefan Kirchebner - BMLV - Abtl. Zielgruppen-Kommunikation, Personalberaterin Martina Scheiber HR-SCOPE, Key Account Manager bei café+co und Organisator der Wirtschaftswanderung Herbert Rieser.