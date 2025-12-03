  • 03.12.2025, 10:01:36
  • /
  • OTS0060

Zensur! Urheber- und Verlagsvertrags- sowie Wissenschaftsfreiheitsverletzungen: Stiller Staatsputsch!

Tabu der Zivilrechtsprechung: Diffamierung und Verleumdung als gerichtliches Mittel prozessualer Sachverhaltsmanipulation und Zensur nach nationalsozialistischem Vorbild

Graz (OTS) - 

Während in Österreich Zivilrechtsprechung als Musterbeispiel von Rechtsstaatstreue behauptet wird, sieht es in der Praxis ganz anders aus. Dazu gibt es jedoch keine rechtswissenschaftlichen Untersuchungen, vor allem auch deshalb nicht, weil solche autoritär unterbunden oder strikte zensiert werden. Wer es doch wagt, wird mit Diffamierungen, Verleumdungen und Existenzvernichtung verfolgt.

Ein Stiller Staatsputsch ist ein sukzessiv systematischer Angriff auf die Rechtsordnung durch deren Ineffektivmachung vom Inneren der Rechtsprechung heraus.

Eine geübte Rechtspraxis nach nationalsozialistischem Vorbild? Dies zeigen die Urheberrechtsfälle „Michel Walter & SFB Moderne fin de sciècle an der Uni Graz & City Branding Vienna Moderne”, „Hofrat Max Edelbacher“ u.a.

Buch: Papst, J.: Rechtsstaatlichkeitsnotstand am Handelsgericht Wien – Zensur ! Urheber- und Verlagsvertrags- sowie Wissenschaftsfreiheitsverletzungen: Investigation und Dokumentation, edition utopos, Graz, ca. 404 Seiten, 1.1. 2026.

Pressekonferenz: Rechtsstaatlichkeitsnotstand am Handelsgericht Wien

Datum: 10.12.2025, 10:15 Uhr - 10.12.2025, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Villefortgasse 11, 2. Stock, links
Villefortgasse 11
8010 Graz
Österreich

URL: https://josephinepapst.wixsite.com/jpapstphilosophie

Werte: Welche in einem demokratischen Rechtsstaat?

Rückfragen & Kontakt

edition utopos – utopos.utopos@chello.at

Mag. Dr. phil. Josephine Papst

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright