SPÖ-Seltenheim: „FPÖ stellt sich schützend vor Profite von Immobilienhaien – SPÖ macht Wohnen leistbarer“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Mittwoch, scharfe Kritik an der FPÖ, die im gestrigen Bautenausschuss gegen das Mietpaket und damit gegen leistbares Wohnen gestimmt hat. „Die FPÖ ist die Partei der Superreichen und Spekulanten. Mit ihrem ‚Njet‘ zum Mietpaket zeigen Kickl und Co. einmal mehr, dass sie auf der Seite der Immo-Lobby und nicht der Mieter*innen stehen. Während sich die FPÖ schützend vor die Profite von einigen wenigen Immobilienhaien stellt, macht die SPÖ Wohnen für Millionen Menschen leistbarer“, so Seltenheim, der betont: „Für Andreas Babler und die SPÖ hat leistbares Wohnen höchste Priorität. Mit dem Mietpaket greifen wir ein und verhindern, dass sich die Inflation ungebremst auf die Wohnkosten durchschlägt“, sagt Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Nach dem Mietpreis-Stopp im geregelten Bereich, der seit April in Kraft ist und 2,7 Millionen Mieter*innen entlastet, führen wir einen Preisdeckel für die kommenden Jahre ein: 2026 dürfen alle Wohnungen im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes um maximal ein Prozent steigen, 2027 um maximal zwei Prozent“, so Seltenheim, der die Preiseingriffe auch im ungeregelten Mietbereich als „historischen Schritt“ bezeichnet. „Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Verlängerung der Mindestbefristung von Mietverträgen von drei auf fünf Jahre“, so Seltenheim, der betont: „Im Gegensatz zur FPÖ ist auf die SPÖ Verlass: Wir stehen auf der Seite der Mieter*innen und kämpfen für leistbares und sicheres Wohnen!“ (Schluss) ls/bj