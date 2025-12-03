Eine Lanze für Barrierefreiheit: Das Wien Museum wird mit dem internationalen Zero Project Inclusive Arts Award ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Das Wien Museum wird mit dem Zero Project Inclusive Arts Award ausgezeichnet. Die Anerkennung würdigt für die umfassenden Maßnahmen der Institution im Bereich der Barrierefreiheit. Aus 47 Bewerbungen werden international sieben inklusive Kunstinitiativen, darunter das Wien Museum, in der Kategorie „Inclusive Arts“ ausgezeichnet.

„Diese Auszeichnung bestätigt, dass Barrierefreiheit nicht nur ein Akt der Gerechtigkeit ist, sondern das kulturelle Angebot insgesamt stärkt“, so Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Wenn Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen Räume problemlos nutzen können, gewinnt eine Institution an Qualität für alle Besucher*innen.“ Das Wien Museum zeige damit, wie Vermittlung und inklusive Bauweise Hand in Hand gehen können – ein Modell mit Vorbildwirkung für andere Institutionen in Wien sowie international.

Barrierefreiheit auf allen Ebenen

Barrierefreiheit ist im Wien Museum konsequent in allen Bereichen verankert: Ein stufenloser Zugang, taktile Übersichtspläne sowie Bodeninformationen sorgen für gute Zugänglichkeit, ermöglichen eine einfache Orientierung und erleichtern die Bewegung im Haus.

In den Ausstellungen setzt das Wien Museum auf das Mehr-Sinne-Prinzip, etwa Objekte zum Betasten und Audiostationen mit Transkriptionen sowie ÖGS-Übersetzungen; ein Digitaler Guide bietet Inhalte u. a. in Einfacher Sprache.

Der Eintritt in die Dauerausstellung ist kostenfrei.

Das Zero Project und der Zero Project Inclusive Arts Award

Das Zero Project wurde 2008 von der Essl Foundation gegründet und unterstützt die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD). Erstmals wurde in diesem Jahr der Zero Project Inclusive Arts Award vergeben. Die Auszeichnung anerkennt nicht nur Einzelleistungen der Institutionen, sondern die Übertragbarkeit des Konzepts: Maßnahmen sollen in anderen Institutionen und Ländern adaptiert werden können. Die Inklusionsbeauftragten des Wien Museums arbeiten eng mit Partner*innen wie ÖZIV und dem Blindenverband zusammen und beraten regelmäßig nationale sowie internationale Delegationen, die sich vor Ort über die inklusiven Angebote informieren.