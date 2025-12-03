- 03.12.2025, 10:00:03
Formel 1: GP-Übertragungsfahrplan im ORF steht fest
ORF 1 zeigt u. a. vier Sprintrennen, Monaco und das WM-Finale am 6. Dezember 2026 in Abu Dhabi live
ORF und ServusTV teilen sich seit 2021 die Österreich-Rechte an der Formel 1. Bis einschließlich 2026 wird jeweils die Hälfte der Rennen pro Saison im Privatfernsehen und im ORF live zu sehen sein. Nun steht die Einteilung der Saison 2026 fest: Der ORF zeigt das WM-Finale am 6. Dezember, vier Sprint-Entscheidungen und den prestigeträchtigen Klassiker von Monaco am 7. Juni. Wieder mit dabei das Kultduo: Ernst Hausleitner und Alex Wurz. Insgesamt stehen je zwölf Live-Races auf dem Programm von ORF 1 und ServusTV.
Die Rennaufteilung der Saison 2026:
8. März: Melbourne, ServusTV
15. März: Shanghai, ORF 1
29. März: Suzuka, ServusTV
12. April: Sachir, ORF 1
19. April: Dschidda, ServusTV
3. Mai: Miami, ORF 1
24. Mai: Montreal, ServusTV
7. Juni: Monte Carlo, ORF 1
14. Juni: Barcelona, ORF 1
28. Juni: Spielberg, ServusTV
5. Juli: Silverstone, ORF 1
19. Juli: Spa, Servus TV
26. Juli: Budapest, ORF 1
23. August: Zandvoort, Servus TV
6. September: Monza, ServusTV
13. September: Madrid, ORF 1
27. September: Baku, ServusTV
11. Oktober: Singapur, ORF 1
25. Oktober: Austin, ServusTV
1. November: Mexico City, ORF 1
8. November: São Paulo, ServusTV
21. November: Las Vegas, ORF 1
29. November: Lusail, ServusTV
6. Dezember: Abu Dhabi, ORF 1
