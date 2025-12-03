Pistenspaß zum besten Preis: Skigebiete in Oberösterreich im AK-Vergleich

Linz (OTS) -

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat bei den acht bekanntesten Skigebieten in Oberösterreich die Preise für die Hauptsaison 2025/2026 erhoben – und zwar für eine Tages- und 4-Stunden-Karte für Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Senior:innen und eine Familie mit zwei Kindern.

Die Ergebnisse der Preiserhebung im Überblick:

Die günstigsten Tageskarten zu fixen Preisen – an der Tageskasse und im Online-Shop – bietet der Sternstein mit 46 Euro für Erwachsene, 28 Euro für Kinder und 43 Euro für Senior:innen an. Auch eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von zehn und zwölf Jahren fährt hier um 148 Euro am günstigsten.

Auch vergleichsweise günstig und zu fixen Preisen fahren Erwachsene in der Hochsaison einen Tag am Kasberg mit einem Online-Ticket um 54 Euro und am Feuerkogel um 55 Euro.

Eine Tageskarte für Kinder kostet im Online-Shop am Kasberg 25,50 Euro und für Senior:innen 51,50 Euro.

Die günstigste Tageskarte für Jugendliche gibt es im Webshop am Feuerkogel um 39,50 Euro.

Die Fixpreise sind seit 2024 um 5 Prozent erhöht worden.

Auf der Hinterstoder-Höss und der Wurzeralm werden keine Seniorenkarten verkauft.

Dynamische Preise seit 2024

In den Skigebieten Hochficht, Wurzeralm und Hinterstoder-Höss gibt es seit der vergangenen Wintersaison dynamische Preismodelle. Der aktuelle Ticket-Preis wird durch Faktoren wie Saisonphase, Wochentag, Buchungsdatum und/oder Wetterprognosen beeinflusst. Je früher gebucht wird, umso günstiger sollen die Tickets sein. Das Risiko, dass das Wetter dann schlecht ist oder das Ticket aus persönlichen Gründen nicht genutzt werden kann, geht damit auf die Kund:innen über. Rechtswidrig ist nach Ansicht der AK, wenn es selbst bei Betriebsausfall keine Rückerstattung gibt. Betroffene können sich in diesen Fällen unter 050 / 6906-2 oder konsumentenschutz@akooe.at an die AK Oberösterreich wenden.

Saisonkarten

Die Sunny Card, gültig in den Skigebieten Hinterstoder-Höss, Hochficht und Wurzeralm, kostet für Erwachsene 721 Euro.

Die Snow and Fun Card kostet für Erwachsene 769 Euro und gilt für die Skigebiete Dachstein-West, Dachstein-Krippenstein, Feuerkogel und Kasberg.

Die SuperSkiCard Premium kostet bei Kauf bis 4.12.2025 999 Euro und ab 5.12.2025 1.145 Euro. Die Karte gilt in 23 Skiregionen in Oberösterreich, Tirol, Salzburg, Steiermark und Kärnten. Die oberösterreichischen Skigebiete für diese Karte sind Dachstein-West, Dachstein-Krippenstein, Feuerkogel, Hinterstoder-Höss, Wurzeralm und der Hochficht.

Infos für Pistengeher:innen

Am Kasberg werden 12 Euro (ohne Lift) verlangt, in Russbach beträgt die Tagesgebühr für die Piste Atomic Backland 13 Euro und am Sternstein 14 Euro. Auf der Wurzeralm beträgt der Preis 16,50 Euro (ohne Lift). Am Feuerkogel ist die Benützung mit Kombiticket (Berg- und Talfahrt plus Leih-Tourenski-Set an der Tageskasse für 77 Euro) auf der Piste Gsoll möglich. Das Kombiticket ohne Leihgebür kostet an der Tageskasse 35,10 Euro. Am Dachstein-Krippenstein kann man das Rumpler-Ticket (Bergfahrt, Teilstrecke 1+2+3) an der Tageskasse um 32,40 Euro erwerben.

