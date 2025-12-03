- 03.12.2025, 09:50:03
GBV Zahl des Monats Dezember
9 neue Factsheets zu den GBVs in allen 9 Bundesländern wurden kürzlich veröffentlicht. Grundlage bilden die Daten aus der Verbandsstatistik.
Die neuen Factsheets geben einen detaillierten Einblick in die Struktur der gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBVs) nach Bundesland. So findet man dort Zahlen zu Bestand, Marktanteilen, Fertigstellungen, Investitionsvolumen und Mieten. Alle Zahlen kommen aus der Verbandsstatistik 2025. Alle Bundesländerauswertungen in den Factsheets finden Sie hier als Download.
GBVs, kurz für gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 170 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.
