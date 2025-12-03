Internationaler Tag des Ehrenamts: MOMO Kinderpalliativzentrum würdigt das Engagement seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen

Wien (OTS) -

Zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember rückt das MOMO Kinderpalliativzentrum jene Menschen in den Mittelpunkt, ohne die vieles nicht möglich wäre: die 58 Ehrenamtlichen, die MOMO mit ihrem Engagement und ihrer Zeit bereichern.

Seit 2013 begleitet MOMO Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie deren Familien – medizinisch, pflegerisch, therapeutisch, pädagogisch, sozialarbeiterisch und ehrenamtlich. Ziel ist es, Lebensqualität zu schenken, Entlastung zu schaffen und Familien in schweren Zeiten Halt zu geben.

Ehrenamt, das ankommt

Ein wesentlicher Teil dieser Begleitung sind die speziell geschulten Ehrenamtlichen, die in enger Abstimmung mit dem multiprofessionellen Team tätig sind. Gemeinsam sind sie eine wertvolle Unterstützung für die betroffenen Familien im Alltag. Sie besuchen die Familien in ihrem gewohnten Umfeld, schenken den erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Zeit und Aufmerksamkeit, unternehmen Spaziergänge oder Ausflüge mit den Geschwistern und leisten Eltern oder Angehörigen Gesellschaft.

Auch im MOMO ZeitRaum, dem Kindertageshospiz im 18. Bezirk, engagieren sich die Ehrenamtlichen, um die Familien in herausfordernden Zeiten zu entlasten. Ob beim Vorlesen, Spielen, Musizieren oder einfach beim Dasein: Sie schaffen Momente der Normalität in einem oft von Krankheit und Sorgen geprägten Alltag.

Neben diesen wichtigen Aufgaben unterstützen sie auch bei Veranstaltungen und Spendenaktionen.

„Das Ehrenamt ist ein Herzstück unserer Arbeit und seit der Gründung ein wesentlicher Pfeiler von MOMO. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen dazu bei, dass Kinder und Familien in besonders schwierigen Lebenssituationen nicht allein sind. Ohne sie könnten wir vielen Familien nicht die Begleitung bieten, für die MOMO steht“, sagt Martina Kronberger-Vollnhofer, Leiterin des MOMO Kinderpalliativzentrums.

Freiwillige stärken die tägliche Arbeit von MOMO

Gerade kleinere Einrichtungen wie das MOMO Kinderpalliativzentrum sind in ihrer Arbeit stark auf das Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter:innen angewiesen. „Sie schenken Zeit, Zuwendung und Nähe – Werte, die sich nicht in Zahlen messen lassen, für die begleiteten Kinder und Familien aber von unschätzbarem Wert sind“, betont Elisabeth Steiner, Ehrenamtskoordinatorin bei MOMO. Zudem entlasten sie das multiprofessionelle Team, schaffen Freiräume und tragen die Idee von MOMO als Botschafter:innen nach außen.

Ein Tag des Dankes – und der Einladung

Für MOMO ist der Internationale Tag des Ehrenamts nicht nur ein Anlass zum Dank, sondern auch eine Einladung: Menschen, die ihre Zeit schenken und sich engagieren möchten, sind herzlich willkommen, Teil des MOMO Ehrenamtsteams zu werden.

Mehr Informationen zum Ehrenamt bei MOMO finden Sie unter:

Hospizbegleitung - MOMO Kinderhospiz

Auf einen Blick: Ehrenamt bei MOMO

Aktuell 58 ehrenamtliche Mitarbeiter:innen

3.347 Stunden im Einsatz (2024)

Umfang pro Woche: 2–4 Stunden

Tätigkeitsbereiche: Familienbegleitung zu Hause, Unterstützung im ZeitRaum, Mithilfe bei Veranstaltungen

Ausbildung & Voraussetzungen: Absolvierung des Kurses „Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung“ sowie Aufbaukurs „Ehrenamtliche Hospizbegleitung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen“

Neue Ehrenamtliche sind herzlich willkommen: Ehrenamtliche Mitarbeit - MOMO Kinderhospiz