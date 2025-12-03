  • 03.12.2025, 09:46:02
  • /
  • OTS0049

Internationaler Tag des Ehrenamts: MOMO Kinderpalliativzentrum würdigt das Engagement seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen

Wie ehrenamtliche Hospizbegleiter:innen schwerkranke Kinder und ihre Familien begleiten und im Alltag entlasten

Wien (OTS) - 

Zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember rückt das MOMO Kinderpalliativzentrum jene Menschen in den Mittelpunkt, ohne die vieles nicht möglich wäre: die 58 Ehrenamtlichen, die MOMO mit ihrem Engagement und ihrer Zeit bereichern.

Seit 2013 begleitet MOMO Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie deren Familien – medizinisch, pflegerisch, therapeutisch, pädagogisch, sozialarbeiterisch und ehrenamtlich. Ziel ist es, Lebensqualität zu schenken, Entlastung zu schaffen und Familien in schweren Zeiten Halt zu geben.

Ehrenamt, das ankommt

Ein wesentlicher Teil dieser Begleitung sind die speziell geschulten Ehrenamtlichen, die in enger Abstimmung mit dem multiprofessionellen Team tätig sind. Gemeinsam sind sie eine wertvolle Unterstützung für die betroffenen Familien im Alltag. Sie besuchen die Familien in ihrem gewohnten Umfeld, schenken den erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Zeit und Aufmerksamkeit, unternehmen Spaziergänge oder Ausflüge mit den Geschwistern und leisten Eltern oder Angehörigen Gesellschaft.

Auch im MOMO ZeitRaum, dem Kindertageshospiz im 18. Bezirk, engagieren sich die Ehrenamtlichen, um die Familien in herausfordernden Zeiten zu entlasten. Ob beim Vorlesen, Spielen, Musizieren oder einfach beim Dasein: Sie schaffen Momente der Normalität in einem oft von Krankheit und Sorgen geprägten Alltag.

Neben diesen wichtigen Aufgaben unterstützen sie auch bei Veranstaltungen und Spendenaktionen.

„Das Ehrenamt ist ein Herzstück unserer Arbeit und seit der Gründung ein wesentlicher Pfeiler von MOMO. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen dazu bei, dass Kinder und Familien in besonders schwierigen Lebenssituationen nicht allein sind. Ohne sie könnten wir vielen Familien nicht die Begleitung bieten, für die MOMO steht“, sagt Martina Kronberger-Vollnhofer, Leiterin des MOMO Kinderpalliativzentrums.

Freiwillige stärken die tägliche Arbeit von MOMO

Gerade kleinere Einrichtungen wie das MOMO Kinderpalliativzentrum sind in ihrer Arbeit stark auf das Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter:innen angewiesen. „Sie schenken Zeit, Zuwendung und Nähe – Werte, die sich nicht in Zahlen messen lassen, für die begleiteten Kinder und Familien aber von unschätzbarem Wert sind“, betont Elisabeth Steiner, Ehrenamtskoordinatorin bei MOMO. Zudem entlasten sie das multiprofessionelle Team, schaffen Freiräume und tragen die Idee von MOMO als Botschafter:innen nach außen.

Ein Tag des Dankes – und der Einladung

Für MOMO ist der Internationale Tag des Ehrenamts nicht nur ein Anlass zum Dank, sondern auch eine Einladung: Menschen, die ihre Zeit schenken und sich engagieren möchten, sind herzlich willkommen, Teil des MOMO Ehrenamtsteams zu werden.

Mehr Informationen zum Ehrenamt bei MOMO finden Sie unter:
Hospizbegleitung - MOMO Kinderhospiz

Auf einen Blick: Ehrenamt bei MOMO

  • Aktuell 58 ehrenamtliche Mitarbeiter:innen

  • 3.347 Stunden im Einsatz (2024)

  • Umfang pro Woche: 2–4 Stunden

  • Tätigkeitsbereiche: Familienbegleitung zu Hause, Unterstützung im ZeitRaum, Mithilfe bei Veranstaltungen

  • Ausbildung & Voraussetzungen: Absolvierung des Kurses „Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung“ sowie Aufbaukurs „Ehrenamtliche Hospizbegleitung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen“

Neue Ehrenamtliche sind herzlich willkommen: Ehrenamtliche Mitarbeit - MOMO Kinderhospiz

Rückfragen & Kontakt

MOMO Kinderpalliativzentrum
Teresa Zeinitzer
Telefon: +43 676 314 48 77
E-Mail: teresa.zeinitzer@momo.or.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CAR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright