Live@RKH: Cousines Like Shit“ am 12.12. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Gewohnt scharf, ironisch und voll roher Energie ist das österreichische Duo „Cousines Like Shit“ am Freitag, den 12. Dezember im ORF RadioKulturhaus im Rahmen der „Live@RKH“-Konzertreihe zu erleben. Das Konzert wird auch im Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at/ übertragen.

„Cousines Like Shit“, bestehend aus den Cousinen Laura und Hannah Breitfuss, zeichnet sich durch den unverkennbaren Sound, ein Mix aus Lo-Fi, Indie-Pop und Punk, aus. Nach dem Debütalbum „Avant Trash“ präsentierte das Duo im März 2025 „Permanent Earthquake“. Auf dem neuen Album verweben sich markante Gitarrenriffs, atmosphärische Basslinien und zweistimmiger Gesang mit klugen Texten, die die Absurditäten menschlichen Verhaltens mit viel Selbstironie beleuchten. Gemeinsam mit einer Live-Band erzeugt „Cousines Like Shit“ eine rohe Energie, die beim Konzert am Freitag, den 12. Dezember (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal zu erleben ist. Der Eintritt beträgt EUR 21,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).