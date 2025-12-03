Erste Runde zur Salzburger Pflegefrage positiv

Salzburg (OTS) -

GÖD Salzburg und GÖD-Gesundheitsgewerkschaft begrüßen die konstruktiven Gespräche der Landesregierung mit den Betriebsräten der SALK zu den Anliegen der Mitarbeiter:innen in den Landeskliniken. Dass es bei diesem ersten Abtasten zur Vereinbarung weiterer Verhandlungen gekommen ist, zeigt die Bereitschaft beider Seiten, im Sinne der Kolleginnen tragfähige Lösungen zu finden.

„Die Absichtserklärung, die Arbeitsbedingungen strukturell für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheits- und Pflegeberufen zu verbessern und damit wieder mehr Menschen für diese Berufe zu begeistern, ist zu begrüßen“, sagt Gertraud Salzmann, Vorsitzende der GÖD Salzburg. „Kostenneutral wird das allerdings nicht möglich sein. Die budgetäre Lage gestaltet sich schwierig, aber ein Reallohnverlust kann nicht hingenommen werden. Auch in Zukunft nicht! Das Land Salzburg wird Geld in die Hand nehmen müssen, wenn es die medizinisch-pflegerische Versorgung der Menschen im Land auf hohem Niveau garantieren und Wartezeiten auf Behandlungen und Operationen verkürzen will!“

Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft: „Wir als Gewerkschaften haben klar gemacht, dass es einen großen Zusammenhalt innerhalb der Kollegenschaft gibt. Die letzten Tage haben auch gezeigt, wie groß der Rückhalt in der Bevölkerung für unsere Anliegen ist! Das war sehr eindrucksvoll! Nach der Zeit der Auseinandersetzung kommt jetzt die Zeit des Verhandelns. Ich freue mich für Salzburg, dass die Verantwortlichen an einem Tisch sitzen und reden! Abrüsten der Worte, konstruktive Gespräche, auch wenn es dabei manchmal knirschen wird. Gewerkschafter:innen stehen erst vom Verhandlungstisch auf, wenn es Lösungen gibt!“