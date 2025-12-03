NEOS Lab und NEOS Parlamentsklub starten ORF-Reformprozess

Wien (OTS) -

Gemäß dem Regierungsprogramm soll der ORF schlanker, digitaler, transparenter, bürgernäher, regionaler und nachhaltiger gestaltet werden. 2027 soll der Reformprozess der Regierung starten. Vorschläge für eine solche ORF-Reform möchte eine Arbeitsgruppe rund um NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter und die NEOS-Parteiakademie, das NEOS Lab, erarbeiten.

Dabei steht im Fokus, den demokratischen Auftrag des ORF sowie seine Objektivität und Unparteilichkeit zu stärken.

Zum Auftakt des partizipativen Reformprozesses lädt das NEOS Lab am 13. Februar 2026 von 9–18 Uhr interessierte Bürger:innen zu einem Hackathon im Funkhaus zum Thema: Was soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich in Zukunft leisten?

„Der ORF nimmt eine besondere Rolle in der Medienlandschaft ein. Diese Rolle ist aber auch ein Auftrag, dem er gerecht werden muss. Gemeinsam mit der Zivilgesellschaft wollen wir den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schärfen und die Frage beantworten, was der ORF für ein gelingendes Miteinander in einer liberalen Demokratie leisten muss“, so NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter.

Interessierte sind herzlich eingeladen, ihre Ideen einzubringen.

Infos und Anmeldung: