IFA stellt mit der „Breitenleer Straße 248, Wien“ das vierte Projekt innerhalb eines Jahres fertig

Wien (OTS) -

Die „Breitenleer Straße 248, Wien“ ist das bereits vierte fertiggestellte Projekt der IFA im Jahr 2025

Der geförderte Wohnbau mit gesamt 42 Mietwohnungen hatte eine um drei Monate kürzerer Bauzeit als geplant und ist bereits zu 90% vermietet

Investor:innen haben sich mit 19,7 Mio. Euro über ein IFA Bauherrenmodell beteiligt

Erneute Erfolgsmeldung der IFA AG: Drei Monate früher als geplant ist das geförderte Wohnbauprojekt „Breitenleer Straße 248“ in Wien 22 fertiggestellt. Es ist 2025 das bereits vierte fertiggestellte Projekt der IFA. In attraktiver Stadtlage entstanden 42 geförderte Neubau-Mietwohnungen, nahezu alle mit privaten Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse oder Balkon sowie 26 Tiefgaragen-Stellplätze. Die Nachfrage nach leistbaren Neubau-Wohnungen ist hoch: Bei Fertigstellung waren 38 der 42 Wohnungen vermietet.

IFA-Anleger:innen haben sich an diesem Projekt mit insgesamt 19,7 Mio. Euro beteiligt. Sie profitieren von allen Vorteilen eines Bauherrenmodells und zudem vom Rundum-Paket der IFA AG mit umfassendem Asset Management und Investorenbetreuung.

„Es macht uns stolz, in diesem Jahr bereits das vierte Projekt an Investor:innen und Mieter:innen übergeben zu können, erneut in kürzerer Bauzeit als geplant. In der `Breitenleer Straße 248´ wurden 42 geförderte Wohnungen geschaffen, mit Fertigstellung sind nahezu alle vermietet. Wir gratulieren allen Mieter:innen zum neuen Zuhause und allen Investor:innen zu diesem erfolgreichen Investment“, so Gunther Hingsammer, IFA AG.

Kommendes Investment in Wien

Ab Jänner 2026 ermöglicht IFA über ein Bauherrenmodell eine Beteiligung am geförderten Wohnbau in der Werndlgasse 4 in Wien. Bis 2027 entstehen in diesem Gebäude des Gesamtprojekts „Baumstadt Floridsdorf“ 37 geförderte Mietwohnungen. Die Beteiligung erfolgt dabei über eine Kommanditgesellschaft, der persönliche Anteil an der Immobilie wird im Firmenbuch eingetragen.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen.