Save the date: Safer Internet Day 2026 findet am 10. Februar 2026 statt

Wien (OTS) -

Am 10. Februar 2026 findet der internationale Safer Internet Day bereits zum 23. Mal statt. Unter dem Motto „Together for a better internet“ dreht sich wieder alles um den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Die EU-Initiative Saferinternet.at ruft gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium für Bildung dazu auf, sich mit eigenen Projekten aktiv am Safer Internet Day 2026 zu beteiligen. Saferinternet.at wird sich mit der Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT durch Kinder und Jugendliche befassen und organisiert erstmals eine „digitale Unterrichtsstunde“ für Schulklassen.

Das Internet ist aus dem Alltag von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig sind vielen die Konsequenzen ihres Handelns im Netz kaum bewusst. Insbesondere junge Menschen benötigen Orientierung, um die Chancen digitaler Medien optimal zu nutzen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

KI-Tools wie ChatGPT haben sich inzwischen zu alltäglichen Begleitern entwickelt und dienen häufig als erste Anlaufstelle für Informationen und Recherchen. Wie genau Kinder und Jugendliche diese Technologien nutzen, untersucht Saferinternet.at in einer aktuellen Studie. Die Ergebnisse werden am Safer Internet Day 2026 präsentiert.

Weltweit beteiligen sich mehr als 100 Länder am Safer Internet Day. Der internationale Aktionstag, der am 10. Februar 2026 gefeiert wird, steht unter dem Motto „Together for a better internet“. Ob Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schulen, Unternehmen oder Politik: Alle können ihren Beitrag zu einem sicheren Internet leisten – sei es durch Awareness-Kampagnen, die Förderung von Medienkompetenz, die Bereitstellung hochwertiger Angebote für Kinder und Jugendliche, die Entwicklung von unterstützenden Tools und Lernangeboten oder die Schaffung geeigneter rechtlicher Rahmenbedingungen.

Vielfältige Teilnahmemöglichkeiten: online, offline, interaktiv

Alle Institutionen, Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen, Medien und Unternehmen sind aufgerufen, sich aktiv am Safer Internet Day 2026 zu beteiligen und eigene Aktivitäten rund um das Thema Internetsicherheit durchzuführen und zu präsentieren.

Die Beteiligungsmöglichkeiten sind vielfältig und Kreativität ist ausdrücklich erwünscht: Vom Hinweis auf den Safer Internet Day (z. B. auf Social Media, in einem Newsletter-Beitrag oder einem Hinweis auf der Website) über Workshops und Webinare bis hin zu Wettbewerben und Online-Aktionen sind dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt. Der Safer Internet Day 2026 bietet den idealen Rahmen, um eigene Projekte und Initiativen zur Förderung der sicheren Internetnutzung zu starten oder vorzustellen.

Um die Aktivitäten zum Safer Internet Day einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, wird auch 2026 wieder die Social Wall auf www.saferinternetday.at zur Verfügung stehen: Alle Projekte, die in sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #SID2026AT und einem Foto geteilt werden, werden auf der Social Wall zu sehen sein.

Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Saferinternet.at: „Wir sind schon sehr gespannt, welche vielfältigen, kreativen und wertvollen Beiträge uns diesmal zum Safer Internet Day erreichen werden. Dabei ist es ganz egal, ob ganz neue Projektideen umgesetzt oder unsere bestehenden Angebote und Materialien wie etwa unsere beliebten Quiz und Schnitzeljagden genutzt werden: Jede Form der Beteiligung freut uns, denn sie trägt dazu bei, das Internet zu einem sicheren Ort zu machen!“

Für alle Schulen: Februar 2026 ist Safer-Internet-Monat

Auch 2026 sollen wieder möglichst viele Schulen in ganz Österreich am Safer Internet Day teilnehmen. In Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung wird erneut der gesamte Februar zum Safer-Internet-Monat ausgerufen. Alle Schulen sind eingeladen, sich mit eigenen Aktivitäten und Projekten zu beteiligen und damit ein Zeichen für mehr digitale Kompetenz und Sicherheit zu setzen.

Attraktive Preise zu gewinnen

Auf die Teilnehmenden warten zudem attraktive Preise: Unter allen Schulen und Jugendeinrichtungen, die ihre Aktivität bis 11. März 2026 mit dem Hashtag #SID2026AT in sozialen Netzwerken teilen oder mit Foto auf www.saferinternetday.at einreichen, werden drei Medienausstattungen nach Wahl im Wert von je 500 Euro sowie drei Saferinternet.at-Workshops im Ausmaß von je vier Stunden, gesponsert von A1, verlost.

Termin vormerken und Aktion schon jetzt planen

Interessierte können ihre Teilnahme am Safer Internet Day und Safer-Internet-Monat schon jetzt planen und sich Inspiration auf www.saferinternetday.at holen: Dort finden Schulen und alle anderen Institutionen Projektideen, Stundenbilder und interaktive Lernspiele. Informationen, Logos und Banner zum Safer Internet Day 2026 sind ebenfalls unter www.saferinternetday.at abrufbar.

Zur Verfügung gestellt werden sämtliche Informationen und Materialien von Saferinternet.at, dem österreichischen Partner des „Digital Europe“-Programms der Europäischen Union. Saferinternet.at ist für die Koordination und Umsetzung aller Aktionen und Veranstaltungen rund um den Safer Internet Day in Österreich verantwortlich. Die Initiative ist Teil des europäischen Netzwerks INSAFE, das den Safer Internet Day auf internationaler Ebene organisiert (www.saferinternetday.org).

Neu: Digitale Unterrichtsstunde zum Thema „KI & DU“

Unter dem Titel „KI & DU“ findet am Safer Internet Day erstmals eine digitale Unterrichtsstunde statt. Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, im Livestream auf spielerische Weise die Welt der Künstlichen Intelligenz zu entdecken. Mithilfe von interaktiven Umfragen, Fragerunden und kreativen Gruppenaufgaben werden die Chancen und Risiken von KI-Tools beleuchtet und gemeinsam spannende Fragen geklärt: Wo ist KI sinnvoll – und wo nicht? Wo begegnet uns KI im Alltag, ohne dass wir es merken? Und was steckt hinter Deepfakes, Voice Cloning und Face Morphing? Wegen der großen Nachfrage ist derzeit nur eine Anmeldung auf Warteliste möglich. Alle Infos finden Interessierte unter www.saferinternet.at/digitale-unterrichtsstunde.

Fachtagung: Safer Internet – Aufwachsen in der digitalen Welt

Anlässlich des Safer Internet Day 2026 lädt Saferinternet.at Pädagog:innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Multiplikator:innen und interessiertes Fachpublikum zur Fachtagung „Aufwachsen in der digitalen Welt“ ein. Die Veranstaltung findet am 12. Februar 2026 von 14:00 – 17:30 bei A1 Telekom Austria in Wien statt und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Workshops und Raum zur Vernetzung. Wissenswertes wird nicht nur von renommierten Medienexpertinnen und -experten vermittelt, sondern auch von den Jugendlichen selbst: Sie übernehmen einen Teil der Programmgestaltung und vermitteln praxisnahe Tipps sowie spannende Einblicke in ihre digitale Lebenswelt. Alle Informationen zum Programm unter www.saferinternet.at/fachtagung.

Über Saferinternet.at

Saferinternet.at unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Auf der Website www.saferinternet.at gibt es aktuelle Informationen und praktische Tipps zu Themen wie soziale Netzwerke, Cybermobbing, Sexualität & Internet, Datenschutz, Urheberrechte, Medienerziehung etc. Zusätzlich bietet Saferinternet.at maßgeschneiderte Workshops in Schulen oder bei Elternabenden sowie kostenlose Ratgeber, Broschüren und vieles mehr an. Saferinternet.at ist die österreichische Informationsstelle im Safer Internet Netzwerk der EU (Insafe) und wird vom ACR-Institut ÖIAT in Kooperation mit der ISPA – Internet Service Providers Austria umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt durch das „Digital Europe/Safer Internet“-Programm der EU-Kommission und aus Mitteln der FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, www.ffg.at). Ergänzend zum EU-Projekt werden zusätzliche Safer-Internet-Aktivitäten mit Unterstützung des Bundeskanzleramts und von A1 umgesetzt. Detaillierte Informationen zu allen Aktivitäten von Saferinternet.at gibt es unter www.saferinternet.at. Für Fragen und Anregungen zu Saferinternet.at können sich Interessierte per E-Mail an office@saferinternet.at wenden.