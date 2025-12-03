Wien (OTS) -

Wir laden Vertreter:innen von Print-, Radio-, TV-, Foto- und Online-Redaktionen herzlich zum Fototermin anlässlich der Präsentation der Moments-of-Taste-Initiative 2026 ein. Die Moments-of-Taste-Straßenbahn wird am 10. Dezember 2026 erstmals vorgestellt und bildet den Auftakt zur neuen Moments-of-Taste-Edition.

Vor Ort erwartet die Medien:

- Erstpräsentation der Moments-of-Taste-Straßenbahn



Akkreditierung: bis 9. Dezember 2025 per E-Mail an martha.afukatudis@culinarius.at

Presseeinladung: Fototermin zum Launch der „Moments-of-Taste“-Straßenbahn

Ein exklusiver Moment mitten in Wien: Die Präsentation der Moments-of-Taste-Straßenbahn setzt ein urbanes Statement und markiert den Start der Edition 2026 des 2for1 Gutscheinbuchs.

Datum: 10.12.2025, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Karlsplatz – Otto-Wagner-Pavillon (Resselpark-Seite), Bim-Haltestelle 1/62/WLB



1040 Wien

Österreich