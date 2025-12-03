  • 03.12.2025, 09:00:33
Presseeinladung: Fototermin zum Launch der „Moments-of-Taste“-Straßenbahn

Ein exklusiver Moment mitten in Wien: Die Präsentation der Moments-of-Taste-Straßenbahn setzt ein urbanes Statement und markiert den Start der Edition 2026 des 2for1 Gutscheinbuchs

Wien (OTS) - 

Wir laden Vertreter:innen von Print-, Radio-, TV-, Foto- und Online-Redaktionen herzlich zum Fototermin anlässlich der Präsentation der Moments-of-Taste-Initiative 2026 ein. Die Moments-of-Taste-Straßenbahn wird am 10. Dezember 2026 erstmals vorgestellt und bildet den Auftakt zur neuen Moments-of-Taste-Edition.

Vor Ort erwartet die Medien:
- Erstpräsentation der Moments-of-Taste-Straßenbahn

Akkreditierung: bis 9. Dezember 2025 per E-Mail an martha.afukatudis@culinarius.at

Datum: 10.12.2025, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Karlsplatz – Otto-Wagner-Pavillon (Resselpark-Seite), Bim-Haltestelle 1/62/WLB

1040 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Culinarius & House of Viva Verlags GmbH
Martha Afukatudis, MA
Telefon: +436641379672
E-Mail: martha.afukatudis@culinarius.at

