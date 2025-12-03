FSG-younion ad Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung – Gemeinsam inklusiv: Wir machen uns für barrierefreie Arbeitsplätze stark

Wien (OTS) -

Seit Inkrafttreten des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) in Österreich am 28. Oktober 2008 wird ein deutliches Zeichen gesetzt – ein Zeichen für gleichen Zugang, gleiche Rechte und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen. Die FSG-younion steht entschlossen dafür ein, diese Prinzipien im öffentlichen Dienst, in der kommunalen Daseinsvorsorge und darüber hinaus aktiv zu verwirklichen.

„Ein barrierefreier Arbeitsplatz ist kein Nice-to-have, sondern ein Grundrecht. Inklusion ist ein sozialdemokratischer Kernwert – und wir als sozialdemokratische Fraktion in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft stehen dafür, dass jedes Mitglied ihr:sein Potenzial frei entfalten kann. Wir kämpfen dafür, dass niemand aufgrund einer Behinderung ausgeschlossen oder zurückgelassen wird“, betont Vorsitzender der FSG-younion Christian Meidlinger.

Als starke Fraktion innerhalb der Daseinsgewerkschaft setzt sich die FSG-younion dafür ein, dass die öffentliche Hand als Arbeitgeberin eine Vorreiterrolle einnimmt. Der öffentliche Dienst schafft Lebensqualität, hält Österreich am Laufen und trägt entscheidend zum sozialen Zusammenhalt bei. Barrierefreiheit und Inklusion sind dafür unverzichtbare Voraussetzungen.

„Sozialdemokratische Gewerkschaftspolitik heißt, Chancen zu öffnen. Unsere Mitglieder leisten tagtäglich einen entscheidenden Beitrag für das Gemeinwohl Österreichs – und wir stehen fest an ihrer Seite. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist unser Auftrag, damit Arbeitsplätze sicher, gerecht und inklusiv sind“, unterstreicht Bundesgeschäftsführer der FSG-younion Erich Kniezanreck.

Die FSG-younion erinnert daran, dass hochwertige öffentliche Dienste und darüber hinaus nur dann stark bleiben, wenn sie für alle zugänglich sind – auch und gerade für Menschen mit Behinderung. Der Ausbau der Daseinsvorsorge, faire Arbeitsbedingungen und eine inklusive Beschäftigungspolitik sind zentrale Grundlagen dafür.

Gemeinsam. Inklusiv. Stark. So schaffen wir eine Arbeitswelt, in der alle ihr Potenzial entfalten können.