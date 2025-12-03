ÖAMTC: Parkplatzsuche rund um Adventmärkte aussichtslos

Wien (OTS) -

Endloses Kreisen rund um Schönbrunn, um einen Parkplatz zu finden, führte in den letzten Tagen zu Verzögerungen auf Schönbrunner Schloßstraße, Schloßalle und Linke Wienzeile/Hadikgasse, beobachteten die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen. Aber auch rund um Rathausplatz und Spittelberg ist eine Parkplatzsuche aussichtslos. Daher der wichtige ÖAMTC-Tipp: Öffi fahren, Zeit und Geld sparen. Besucher aus den Bundesländern sollten Park & Ride-Angebote nutzen.

Auf keinen Fall darf man sein Auto "illegal" parken, denn eine Abschleppung und die Anzeige können um die 400 Euro kosten. Bitte auch unbedingt an die Anrainerparkplätze denken.

Lasser/Römer