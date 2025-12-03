- 03.12.2025, 08:54:02
Was sagt das Grundbuch? willhaben hat das zweite Quartal 2025 analysiert
- Meiste Transaktionen in Graz-Stadt (Steiermark), Linz-Stadt (Oberösterreich) und in Salzburg-Stadt (Salzburg)
- 6,8 Millionen Euro kostete das teuerste Einfamilienhaus, verkauft in Kitzbühel (Tirol)
- Größtes verbüchertes Grundstück: Mehr als 300.000 Quadratmeter in Wallern im Burgenland (Burgenland)
Das Immobilien-Team von willhaben hat neuerlich einen Blick auf aktuelle Transaktionsanzahlen und -summen, Top-Deals, die größten Grundstücksverkäufe sowie die exklusivsten Objekte geworfen.
Die Analyse umfasst das zweite Quartal 2025: Die meisten Transaktionen im Wohnimmobilien-Bereich verzeichnete dabei, in absoluten Zahlen, Graz-Stadt (Steiermark), relativ pro EinwohnerIn gab es die größte Anzahl an Verbücherungen in Rust (Burgenland). Die niedrigste Anzahl an Transaktionen relativ pro EinwohnerIn schienen im Untersuchungszeitraum im Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) auf.
Der Blick ins Grundbuch zeigt zudem, dass die hochpreisigsten Wohnimmobilien in Tirol und Salzburg gehandelt wurden. Mehr als 300.000 Quadratmeter hatte das flächenmäßig größte im Q2/2025 verkaufte Grundstück, das in Wallern im Burgenland (Bezirk Neusiedl am See) den beziehungsweise die EigentümerIn wechselte.
Die wesentlichsten Ergebnisse aus der österreichweiten Analyse:
Bezirke: Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen Q2/2025 – in absoluten Zahlen
Top 10 österreichweit:
1. 637 in Graz-Stadt (Steiermark)
2. 366 in Linz-Stadt (Oberösterreich)
3. 353 in Salzburg-Stadt (Salzburg)
4. 321 in Baden (Niederösterreich)
5. 317 in Innsbruck-Land (Tirol)
6. 309 in Wien 22., Donaustadt (Wien)
7. 278 in Wien 10., Favoriten (Wien)
8. 250 in Innsbruck-Stadt (Tirol)
9. 248 in Mödling (Niederösterreich)
10. 245 in Linz-Land (Oberösterreich)
Bezirke: Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen Q2/2025 – relativ pro EinwohnerIn
Top 10 österreichweit – Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen relativ pro EinwohnerIn:
1. Rust (Burgenland)
2. Wien 18., Währing (Wien)
3. Salzburg-Stadt (Salzburg)
4. Mistelbach (Niederösterreich)
5. Klagenfurt-Stadt (Kärnten)
6. Wien 5., Margareten (Wien)
7. Baden (Niederösterreich)
8. Graz-Stadt (Steiermark)
9. Gänserndorf (Niederösterreich)
10. Mödling (Niederösterreich)
Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland - die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen relativ pro EinwohnerIn:
Rust (Burgenland)
Klagenfurt-Stadt (Kärnten)
Mistelbach (Niederösterreich)
Wels-Stadt (Oberösterreich)
Salzburg-Stadt (Salzburg)
Graz-Stadt (Steiermark)
Innsbruck-Stadt (Tirol)
Feldkirch (Vorarlberg)
Wien 18., Währing (Wien)
Bezirke: Die wenigsten Wohnimmobilien-Transaktionen des Q2/2025 – relativ pro EinwohnerIn:
1. Rohrbach (Oberösterreich)
2. Eferding (Oberösterreich)
3. Landeck (Tirol)
4. Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark)
5. Perg (Oberösterreich)
Wohnimmobilien: Die Top 3-Transaktionen im Q2 / 2025 – nach Kaufpreis
Einfamilienhäuser österreichweit:
1. 6,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)
2. 6,36 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg-Stadt (Salzburg)
3. 6,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Reith bei Kitzbühel (Tirol)
Wohnungen österreichweit:
1. 4,55 Mio. Euro, eine Wohnung in Maria Wörth (Kärnten)
2. 3,98 Mio. Euro, eine Wohnung in Wien 1., Innere Stadt (Wien)
3. 3,85 Mio. Euro, eine Wohnung in Kirchdorf in Tirol (Tirol)
Die Top-Wohnimmobilien-Transaktionen pro Bundesland im Q2/2025 – nach Kaufpreis
Burgenland
0,93 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Illmitz
Kärnten
4,55 Mio. Euro, eine Wohnung in Maria Wörth
Niederösterreich
3,33 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Maria Enzersdorf
Oberösterreich
4,51 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Altmünster
Salzburg
6,36 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg-Stadt
Steiermark
2,38 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Feldkirchen bei Graz
Tirol
6,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel
Vorarlberg
1,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Feldkirch
Wien
6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling
Die Top 3-Transaktionen des zweiten Quartals 2025 – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)
1. 79 Mio. Euro, ein Zinshausanteil in Wien 20., Brigittenau (Wien)
2. 43 Mio. Euro, ein Gebäude in Wien 2., Leopoldstadt (Wien)
3. 35 Mio. Euro, ein Gebäude in Linz (Oberösterreich)
Die Top-Transaktionen pro Bundesland Q2/2025 – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)
Burgenland
4 Mio. Euro, ein Gebäude am See in Neusiedl am See
Kärnten
10,5 Mio. Euro, ein Wald in Malta
Niederösterreich
33,65 Mio. Euro, ein Gebäude in Schwechat
Oberösterreich
35 Mio. Euro, ein Gebäude in Linz
Salzburg
10 Mio. Euro, ein Gebäude in Grödig
Steiermark
10,35 Mio. Euro, ein Gebäude in Kapfenberg
Tirol
17 Mio. Euro, ein Grundstück in Kitzbühel
Vorarlberg
12,2 Mio. Euro, ein Grundstück in Sulz
Wien
79 Mio. Euro, ein Zinshausanteil in Wien 20., Brigittenau
Die Top 3-Grundstück-Deals des zweiten Quartals 2025 – nach Fläche
1. 301.429 m2 in Wallern im Burgenland (Burgenland)
2. 152.572 m2 in Feldkirchen in Kärnten (Kärnten)
3. 131.998 m2 in Gerasdorf bei Wien (Niederösterreich)
Die Top-Grundstück-Deals pro Bundesland – nach Fläche
Burgenland
301.429 m2 in Wallern im Burgenland
Kärnten
152.572 m2 in Feldkirchen in Kärnten
Niederösterreich
131.998 m2 in Gerasdorf bei Wien
Oberösterreich
87.719 m2 in Gutau
Salzburg
59.569 m2 in Rauris
Steiermark
102.100 m2 in Sankt Veit in der Südsteiermark
Tirol
27.055 m2 in Hart im Zillertal
Vorarlberg
39.146 m2 in Alberschwende
Wien
45.545 m2 in Wien
Methodik
Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (01.04.2025–30.06.2025) sicherzustellen, erfolgt die Grundbuchanalyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungsprozessen entsprechend Rechnung zu tragen. Verglichen wurden dabei alle heimischen Bezirke bzw. Statutarstädte. (Datenquelle: Österreichisches Grundbuch via IMMOunited)
