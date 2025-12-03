Was sagt das Grundbuch? willhaben hat das zweite Quartal 2025 analysiert

Österreich (OTS) -

Meiste Transaktionen in Graz-Stadt (Steiermark), Linz-Stadt (Oberösterreich) und in Salzburg-Stadt (Salzburg)

6,8 Millionen Euro kostete das teuerste Einfamilienhaus, verkauft in Kitzbühel (Tirol)

Größtes verbüchertes Grundstück: Mehr als 300.000 Quadratmeter in Wallern im Burgenland (Burgenland)

Das Immobilien-Team von willhaben hat neuerlich einen Blick auf aktuelle Transaktionsanzahlen und -summen, Top-Deals, die größten Grundstücksverkäufe sowie die exklusivsten Objekte geworfen.



Die Analyse umfasst das zweite Quartal 2025: Die meisten Transaktionen im Wohnimmobilien-Bereich verzeichnete dabei, in absoluten Zahlen, Graz-Stadt (Steiermark), relativ pro EinwohnerIn gab es die größte Anzahl an Verbücherungen in Rust (Burgenland). Die niedrigste Anzahl an Transaktionen relativ pro EinwohnerIn schienen im Untersuchungszeitraum im Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) auf.



Der Blick ins Grundbuch zeigt zudem, dass die hochpreisigsten Wohnimmobilien in Tirol und Salzburg gehandelt wurden. Mehr als 300.000 Quadratmeter hatte das flächenmäßig größte im Q2/2025 verkaufte Grundstück, das in Wallern im Burgenland (Bezirk Neusiedl am See) den beziehungsweise die EigentümerIn wechselte.

Die wesentlichsten Ergebnisse aus der österreichweiten Analyse:



Bezirke: Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen Q2/2025 – in absoluten Zahlen

Top 10 österreichweit:

1. 637 in Graz-Stadt (Steiermark)

2. 366 in Linz-Stadt (Oberösterreich)

3. 353 in Salzburg-Stadt (Salzburg)

4. 321 in Baden (Niederösterreich)

5. 317 in Innsbruck-Land (Tirol)

6. 309 in Wien 22., Donaustadt (Wien)

7. 278 in Wien 10., Favoriten (Wien)

8. 250 in Innsbruck-Stadt (Tirol)

9. 248 in Mödling (Niederösterreich)

10. 245 in Linz-Land (Oberösterreich)





Bezirke: Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen Q2/2025 – relativ pro EinwohnerIn

Top 10 österreichweit – Die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen relativ pro EinwohnerIn:

1. Rust (Burgenland)

2. Wien 18., Währing (Wien)

3. Salzburg-Stadt (Salzburg)

4. Mistelbach (Niederösterreich)

5. Klagenfurt-Stadt (Kärnten)

6. Wien 5., Margareten (Wien)

7. Baden (Niederösterreich)

8. Graz-Stadt (Steiermark)

9. Gänserndorf (Niederösterreich)

10. Mödling (Niederösterreich)



Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland - die meisten Wohnimmobilien-Transaktionen relativ pro EinwohnerIn:

Rust (Burgenland)

Klagenfurt-Stadt (Kärnten)

Mistelbach (Niederösterreich)

Wels-Stadt (Oberösterreich)

Salzburg-Stadt (Salzburg)

Graz-Stadt (Steiermark)

Innsbruck-Stadt (Tirol)

Feldkirch (Vorarlberg)

Wien 18., Währing (Wien)

Bezirke: Die wenigsten Wohnimmobilien-Transaktionen des Q2/2025 – relativ pro EinwohnerIn:

1. Rohrbach (Oberösterreich)

2. Eferding (Oberösterreich)

3. Landeck (Tirol)

4. Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark)

5. Perg (Oberösterreich)



Wohnimmobilien: Die Top 3-Transaktionen im Q2 / 2025 – nach Kaufpreis

Einfamilienhäuser österreichweit:

1. 6,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)

2. 6,36 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg-Stadt (Salzburg)

3. 6,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Reith bei Kitzbühel (Tirol)



Wohnungen österreichweit:

1. 4,55 Mio. Euro, eine Wohnung in Maria Wörth (Kärnten)

2. 3,98 Mio. Euro, eine Wohnung in Wien 1., Innere Stadt (Wien)

3. 3,85 Mio. Euro, eine Wohnung in Kirchdorf in Tirol (Tirol)





Die Top-Wohnimmobilien-Transaktionen pro Bundesland im Q2/2025 – nach Kaufpreis

Burgenland

0,93 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Illmitz

Kärnten

4,55 Mio. Euro, eine Wohnung in Maria Wörth



Niederösterreich

3,33 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Maria Enzersdorf



Oberösterreich

4,51 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Altmünster



Salzburg

6,36 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg-Stadt



Steiermark

2,38 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Feldkirchen bei Graz



Tirol

6,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel



Vorarlberg

1,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Feldkirch



Wien

6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling





Die Top 3-Transaktionen des zweiten Quartals 2025 – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

1. 79 Mio. Euro, ein Zinshausanteil in Wien 20., Brigittenau (Wien)

2. 43 Mio. Euro, ein Gebäude in Wien 2., Leopoldstadt (Wien)

3. 35 Mio. Euro, ein Gebäude in Linz (Oberösterreich)

Die Top-Transaktionen pro Bundesland Q2/2025 – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Burgenland

4 Mio. Euro, ein Gebäude am See in Neusiedl am See

Kärnten

10,5 Mio. Euro, ein Wald in Malta

Niederösterreich

33,65 Mio. Euro, ein Gebäude in Schwechat

Oberösterreich

35 Mio. Euro, ein Gebäude in Linz

Salzburg

10 Mio. Euro, ein Gebäude in Grödig

Steiermark

10,35 Mio. Euro, ein Gebäude in Kapfenberg

Tirol

17 Mio. Euro, ein Grundstück in Kitzbühel

Vorarlberg

12,2 Mio. Euro, ein Grundstück in Sulz

Wien

79 Mio. Euro, ein Zinshausanteil in Wien 20., Brigittenau



Die Top 3-Grundstück-Deals des zweiten Quartals 2025 – nach Fläche

1. 301.429 m2 in Wallern im Burgenland (Burgenland)

2. 152.572 m2 in Feldkirchen in Kärnten (Kärnten)

3. 131.998 m2 in Gerasdorf bei Wien (Niederösterreich)

Die Top-Grundstück-Deals pro Bundesland – nach Fläche

Burgenland

301.429 m2 in Wallern im Burgenland

Kärnten

152.572 m2 in Feldkirchen in Kärnten

Niederösterreich

131.998 m2 in Gerasdorf bei Wien

Oberösterreich

87.719 m2 in Gutau

Salzburg

59.569 m2 in Rauris

Steiermark

102.100 m2 in Sankt Veit in der Südsteiermark

Tirol

27.055 m2 in Hart im Zillertal

Vorarlberg

39.146 m2 in Alberschwende