Neue Podcast-Folge: Wie Gemeinden Hunderttausende Euro sparen

Wien (OTS) -

In der neuen Folge des Gemeindebund-Podcasts „Amtsgeheimnisse vor Ort“ spricht Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl mit Wolfgang Lindorfer, dem langjährigen – mittlerweile pensionierten – Geschäftsführer des Gemeinde-Dienstleistungsverbands Amstetten (GDA) über die Vorteile eines Verbands für Gemeinden. Der Verband unterstützt 38 Mitgliedsgemeinden bei zentralen Verwaltungs- und Serviceleistungen – und sorgt damit für erhebliche Einsparungen und eine deutliche Entlastung der Gemeinden.



„Unsere Gemeinden sparen durch die gemeinsame Abgabenverwaltung zwischen 10 und 15 Prozent des Abgabenertrags – das sind oft Hunderttausende Euro pro Jahr“, betont Lindorfer im Podcast. Allein in der Gemeinde Ardagger liegt die jährliche Ersparnis bei rund 100.000 Euro.



Der GDA übernimmt für seine Gemeinden sowohl Standardleistungen wie die Abgabeneinhebung als auch individuelle Services, etwa den Kindergartentransport oder technische Spezialberechnungen. Bereits 32 von 38 Gemeinden haben beispielsweise ihre Grundsteuererhebung an den Verband ausgelagert. Als Hauptgründe für diese Entwicklung nennt Lindorfer Personalmangel, Pensionierungswellen, hohen Spezialisierungsbedarf und die steigende Komplexität der Verwaltung. Gleichzeitig würden Bürgerinnen und Bürger durch standardisierte, faire und rechtssichere Verfahren profitieren.



Lindorfer sieht die Entwicklung positiv: „Ich bin überzeugt, dass es eine Renaissance der Gemeinden geben wird. Menschen werden wieder mehr persönliche Begegnung suchen – und froh sein, dass es funktionierende Strukturen vor Ort gibt.“ Gleichzeitig arbeitet der Verband daran, künftig verstärkt Digitalisierungsleistungen anzubieten und Abläufe weiter zu automatisieren.



Die neue Folge von „Amtsgeheimnisse vor Ort“ ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf der Webseite des Österreichischen Gemeindebundes abrufbar: www.gemeindebund.at/podcast