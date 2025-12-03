  • 03.12.2025, 08:35:36
FamilienSkiTag in der Oststeiermark am 14. Dezember 2025

Der schwungvolle Saisonauftakt für die ganze Familie am 14. Dezember bei den Liften in der Oststeiermark – Kinder fahren an dem Tag gratis.

Pistenspaß in der Oststeiermark für die ganze Familie. Am 14. Dezember 2025 fahren die Kinder beim FamilienSkiTag sogar gratis.
Pöllau (OTS) - 

Acht Liftbetriebe in der Oststeiermark laden ab 9 Uhr zu Pistenspaß für die ganze Familie ein.

Geboten wird an diesem Tag natürlich auch noch viel mehr als Pistenspaß – bei einigen Liften gibt es besondere Aktionen.

Nach dem Spaß im Schnee laden gemütliche Hütten, Stüberl und Gasthäuser zur Einkehr ein.

zum FamilienSkiTag am 14. Dezember in der Oststeiermark und die teilnehmenden Liftbetriebe, finden Sie

Rückfragen & Kontakt

Tourismusverband Oststeiermark
Geschäftsführer Stefan Schindler
Telefon: +43 3335 47147
E-Mail: info@oststeiermark.com
stefan.schindler@oststeiermark.com
Website: www.oststeiermark.com

