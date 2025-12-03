FamilienSkiTag in der Oststeiermark am 14. Dezember 2025

Pöllau (OTS) -

Acht Liftbetriebe in der Oststeiermark laden ab 9 Uhr zu Pistenspaß für die ganze Familie ein.

Geboten wird an diesem Tag natürlich auch noch viel mehr als Pistenspaß – bei einigen Liften gibt es besondere Aktionen.

Nach dem Spaß im Schnee laden gemütliche Hütten, Stüberl und Gasthäuser zur Einkehr ein.