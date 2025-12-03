Saisonstart bei NÖ Skigebieten: 12 Seilbahnbetriebe, 36 Lifte, 77 Pistenkilometer

St. Pölten (OTS) -

Am kommenden Freitag, 5. Dezember 2025, beginnt die reguläre Wintersaison 2025/2026 der Skigebiete in Niederösterreich. „Die winterlichen Verhältnisse steigern die Vorfreude auf den Wintersport von groß bis klein spürbar im ganzen Bundesland. Vor allem die mittlerweile rund 14.000 stolzen Besitzerinnen und Besitzer eines NÖ Bergerlebnispasses, ein großer Anteil davon Kinder, können die ersten Schwünge auf der Piste kaum erwarten. Das hat der Erfolg des Pre-Openings bei den Ötscherliften Lackenhof gezeigt, rund 80 Prozent der 1.300 Gäste waren mit Saisonkarte unterwegs. Es freut mich daher umso mehr, dass mit dem kommenden Wochenende bereits elf Skigebiete mit 36 Aufstiegshilfen und 77 Pistenkilometern in Betrieb sein werden. Zusätzlich fährt die Rax-Seilbahn für das Winter- und Schneeschuhwandern. Damit ist der Grundstein für eine erfolgreiche Wintersaison 2025/2026 auf Niederösterreichs Bergen gelegt und wir dürfen uns zum Beispiel bei den Hochkar Bergbahnen auf 123 weitere Skitage freuen“, sagt die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Ab 5. Dezember bieten die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen täglich Tagesbetrieb (auch der Semmering Happylift), zusätzlich jeweils von Donnerstag bis Samstag auch Nachtbetrieb.

„Wir werden ab Freitag bei den Hochkar Bergbahnen sehr gute Bedingungen bieten können, beinahe alle Pisten sind bereits befahrbar, sieben von acht Aufstiegshilfen sind in Betrieb. Die Wexl Arena St. Corona am Wechsel startet bereits ab Freitag mit allen Anlagen und dem gesamten Familienskiland. Die Annaberger Lifte sind ab Freitag und die Erlebnisalm Mönichkirchen sowie die Ötscherlifte Lackenhof ab Samstag jeweils in Teilbetrieb“, sagt Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH. Die Gemeindealpe Mitterbach eröffnet am Samstag mit einem Teilbetrieb.

„Die Vorbereitungen auf die unmittelbar bevorstehende Wintersaison 2025/2026 laufen in den Betrieben großartig. Wir alle fiebern dem Saisonstart entgegen. Auch für die kleineren Winterportgebiete in Niederösterreich sind die aktuellen Wetterverhältnisse ideal: Die Skiarena Jauerling startet mit Nachtbetrieb am Freitag, 5. Dezember 2025, und am Tag darauf geht es bei den Arraliften Harmannschlag sowie mit dem Schlepplift am Feistritzsattel los“, sagt Michael Reichl, Vorsitzender der Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Die Skigebiete in Niederösterreich konnten die winterlichen Bedingungen mit kalter und trockener Luft im November für die technische Beschneiung nutzen. Kurzerhand haben die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen und das Familienskigebiet Maiszinken in Lunz am See bereits seit vergangenem Freitag, 28. November 2025, und zusätzlich auch die Ötscherlifte Lackenhof sogenannte „Pre-Openings“ vor den ursprünglich geplanten Startterminen angeboten. Insgesamt konnten so bereits rund 4.900 Gasteintritte verzeichnet werden.

Weitere Informationen bei der Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. (FH) Markus Steinmaßl, Telefon 02742/9000 196 19, E-Mail m.steinmassl@ecoplus.at