Caritas zum Tag des Ehrenamts: Wirksames Miteinander von hauptberuflich Tätigen und engagierten Freiwilligen

Wien (OTS) -

Über 43.000 Menschen engagieren sich freiwillig in den Einrichtungen und Projekten der Caritas; zusätzlich unterstützt werden sie von rund 44.000 Personen, die kurzfristig und niederschwellig über die Involvierungsplattform füreinand‘ helfen. Im Jahr 2024 wurden in Caritas-Einrichtungen und Projekten über 830.000 Arbeitsstunden von Freiwilligen erbracht. Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler: „ Das Engagement unserer Freiwilligen ist einfach großartig und berührt mich jedes Mal aufs Neue. Freiwillige begleiten, unterstützen und ermöglichen Hilfe, wo sie gebraucht wird. Unsere freiwilligen Mitarbeiter*innen schenken wertvolle Stunden ihrer Freizeit für vielfältige Formen der Unterstützung – so vielfältig wie die Nöte und Sorgen der Menschen in unserem Land und auch in den Partnerländern der Caritas-Auslandshilfe. “

Freiwilligenarbeit wirkt

„ Freiwillige bewirken viele kleine und große Wunder bei unseren Klient*innen. Für ihren unermüdlichen Beitrag erleben sie im Gegenzug Anerkennung und Wertschätzung, das schweißt uns als Gesellschaft enger zusammen. Klient*innen berichten immer wieder, dass sie die Zuwendung und Hilfe von Freiwilligen als Geschenk und emotionale Unterstützung in schwierigen Zeiten erleben “, so Tödtling-Musenbichler weiter. Die Gesellschaft insgesamt profitiere durch das soziale Engagement der Freiwilligen, denn dies verbinde Lebensrealitäten und verbessere die soziale Inklusion, betont die Caritas-Präsidentin.

Das bestätigt eine Schülerin der HLW Neumarkt, die im Rahmen der youngCaritas Salzburg gemeinsam mit ihrem Lehrpersonal über das Projekt youngCares regelmäßig in Senior*inneneinrichtungen im Einsatz ist: „Mir gefällt es, andere Menschen glücklich zu sehen und ihnen zu helfen. Das macht auch mich selbst glücklich!“ In Kooperation mit Schulen und Einrichtungen werden die Jugendlichen auf ihre Tätigkeit vorbereitet und begleitet. „Sie erleben, wie bereichernd es ist, Zeit zu schenken. Vertrauen, Teilhabe und soziale Kompetenzen sind sozusagen erwünschte Nebenwirkungen, die auf diese Weise ganz von selbst entstehen,“ erläutert Tödtling-Musenbichler.

Auch Gertraud Sturm aus Satteins liegt das Wohl ihrer Nachbar*innen am Herzen. Regelmäßig besucht sie ältere alleinstehende Frauen und Männer. Sie hat an einer Besuchsdienstschulung der Caritas teilgenommen und dort gelernt „wie ein Besuch gut gelingen kann, und auch, dass es einen aufmerksamen Blick und ein „sehendes“ Herz für die Not der Menschen im Dorf braucht“, sagt die 75-Jährige.

Professionelle Freiwilligenbegleitung und Koordination

Für diese Art des Engagements werde professionelle Freiwilligenbegleitung und Koordination benötigt, das werde oft übersehen, so Tödtling-Musenbichler: „ Einsätze müssen vorbereitet, reflektiert und begleitet werden. Die Aktivitäten vieler freiwilliger Mitarbeiter*innen gut zu managen, ist eine unterschätzte Leistung. Damit Engagement blühen kann, braucht es faire und attraktive Rahmenbedingungen. Und natürlich Mut zur Innovation, deswegen entwickeln wir unser Engagementmodell konsequent weiter: Mit neuen Formaten von digitalen bis zu spontanen Engagementmöglichkeiten – und einer Kultur, die Vielfalt stärkt und junge Menschen einlädt mitzugestalten. “

