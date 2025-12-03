METRO Österreich ist mehrfacher Branchenchampion beim „B2B-Award Österreich 2025/26“

Vösendorf (OTS) -

METRO Österreich beendet das Jahr als mehrfach ausgezeichneter Branchenchampion. Das Unternehmen darf sich über gleich drei 1. Plätze beim „B2B-Award Österreich 2025/26“ des ÖGVS Testinstitutes freuen: den 1. Platz Kundenzufriedenheit Cash & Carry, den 1. Platz Kundenservice Cash & Carry sowie den 1. Platz Preis/Leistung Cash & Carry. Der B2B-Award ist ein umfassendes österreichweites Ranking zu Kundenzufriedenheit, Servicequalität und Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Online-Befragung wurde im November 2025 durchgeführt.

METRO Österreich CEO Thierry Guillon-Verne: „Kundenfokussierung und Kundenzufriedenheit sind seit Jahren zentrale Elemente unserer Unternehmensstrategie. Alles, was wir tun, tun wir, um unsere Profikunden bestmöglich zu unterstützen. Mit ultrafrischen Produkten, Top-Angeboten, garantierter Warenverfügbarkeit und Serviceleistungen wie unserem Zustellservice, mit dem wir bei Bedarf auch per Hubschrauber auf Berghütten liefern. Alles, weil METRO ein people’s business ist und ihren Kundinnen und Kunden Partner sein möchte. Und das über verschiedene Kanäle: persönlich in der Kundenbetreuung, bei Einkauf und Abholung in einem unserer 16 Großmärkte, rund um die Uhr über unseren Webshop, beziehungsweise beliefert durch unsere Food Service Distribution (FSD). METRO entwickelt sich seit ein paar Jahren mehr und mehr zu einem Multichannel Fullfilment Center und diesen Weg gehen wir für unsere Kundinnen und Kunden konsequent weiter. Eine Auszeichnung wie der B2B-Award Österreich, die auf einer Kundenbefragung basiert, ist daher das Größte für uns. Kundennähe und Qualität, Kundenzufriedenheit und Vertrauen verbunden mit einem attraktiven Preis-Leistungsangebot sind die Basis für unseren Erfolg. Ich bin unglaublich stolz und danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch ihr tagtägliches Bemühen um unsere Kunden diese Auszeichnung möglich gemacht haben.“

Attraktive Aktionen, die Vielfalt der METRO Produktwelten und umfangreiche Serviceleistungen, die METRO Kunden ein bedarfsgerechtes und stressfreies Einkaufen ermöglichen, sind hier zu finden: https://www.metro.at/metro-karte/vorteile

Infos zum B2B-Award Österreich 2025/26 gibt es hier: https://www.qualitaetstest.at/awards/

METRO Cash & Carry betreibt in Österreich 16 Großmärkte sowie ein Lieferdepot. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.300 Vollzeitarbeitskräfte, davon rd. 130 Lehrlinge. Eine große Auswahl ist für METRO ein wichtiger Aspekt, ca. 37.000 Artikel aus dem Food- und Nonfood-Bereich sind gelistet, davon ca. 4.000 „Regionah“-Produkte. Seit 2017 setzt das Unternehmen auf Elektromobilität in der Zustellung und beliefert Gastronomiekunden im Großraum Wien, Linz, Graz, Salzburg und Dornbirn mit eVans - dem METRO Express. Sitz der Österreich-Zentrale und der Geschäftsführung ist in Wien-Vösendorf, wo am 2. März 1971 nicht nur der erste METRO Großmarkt Österreichs, sondern auch der erste außerhalb von Deutschland eröffnet wurde. Das Unternehmen ist als Leitbetrieb zertifiziert, da sich METRO zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennt. „Nachhaltig Handeln“ ist einer der Unternehmensgrundsätze. METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschaftete METRO Österreich einen Umsatz von 914 Mio. Euro. https://www.metro.at

METRO ist ein international führender Lebensmittelgroßhändler, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern (Trader) spezialisiert ist. Die weltweit über 15 Millionen METRO Kunden profitieren vom einzigartigen Multichannel-Mix des Großhandelsunternehmens: Kunden können ihre Ware sowohl in einem der großflächigen Märkte vor Ort als auch per Belieferung (Food Service Distribution, FSD) beschaffen – alles digital unterstützt und vernetzt. Parallel entsteht mit METRO MARKETS ein internationaler Online-Marktplatz für die Bedürfnisse von professionellen Kunden, der seit 2019 kontinuierlich wächst und expandiert. „Nachhaltig Handeln“ ist einer der Unternehmensgrundsätze, METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. METRO ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 85.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 31 Mrd. Euro. https://www.metroag.de/de