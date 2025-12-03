Führungswechsel bei valantic Austria: Gründer Patrick Edelmayr übergibt an etabliertes Trio

Salzburg (OTS) -

Bei der Digitalagentur valantic Austria steht eine Veränderung in der Führung bevor: Zum 31. Dezember 2025 zieht sich Patrick Edelmayr, Mitgründer und Geschäftsführer des Unternehmens, nach 23 Jahren in leitender Verantwortung aus seiner Rolle zurück. Künftig übernimmt das bereits etablierte Führungstrio - Ines Eschbacher, Stephan Siller und Roland Dessovic, der das Unternehmen 2002 gemeinsam mit Edelmayr gegründet hat - die Gesamtverantwortung.



Seit Gründung ist valantic Austria (vormals elements) zu einer der führenden Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum gewachsen. Mit heute über 170 Mitarbeitenden begleitet das 360° Digital Powerhouse Unternehmen unterschiedlichster Branchen als verlässlicher Partner bei digitalen Transformationsprozessen.

„Ich habe unser Unternehmen mit viel Herzblut aufgebaut und gemeinsam mit meinen Partnern und unserem Team zu dem gemacht, was es heute ist“, sagt Patrick Edelmayr. „Nach über zwei Jahrzehnten voller Entwicklungsschritte ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung der operativen Geschäftsführung zu übergeben. Ich freue mich darauf, künftig in beratender Rolle weiterhin strategische Impulse zu geben – und valantic Austria als Sparringpartner verbunden zu bleiben."

Geschäftsführerin Ines Eschbacher ergänzt: „Patrick hat valantic Austria mit seiner Vision und seinem unternehmerischen Mut entscheidend geprägt. Gemeinsam mit Roland und Stephan freue ich mich darauf, diesen Weg fortzusetzen – eng verbunden mit der valantic Group und mit starkem Fokus auf Wachstum, Exzellenz und eine Kultur, die verbindet.“

Über valantic Austria

Als 360° Digital Powerhouse zählt valantic Austria zu den führenden Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum. Mit Expertise in Consulting, Konzeption & Strategie, E-Commerce-Lösungen für B2B und B2C, Pimcore-Experience & Data-Management über UI- & UX-Design bis hin zu Social-, Performance- und Content-Marketing, SEO & GAIO schaffen 170 Expert*innen ganzheitliche, individuelle Lösungen, die Marken und Unternehmen digital voranbringen und nachhaltig erfolgreich machen.

