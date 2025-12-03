  • 03.12.2025, 08:07:32
Österreich erreicht 2025 Viertelmillion E-Autos – Schnellladepunkte verdoppelt

Elektromobilität wächst stark: Gezielte Maßnahmen schließen verbleibende Lücken

Wien (OTS) - 

Österreich lädt auf: Rund 250.000 E-Autos sind auf den Straßen. Im Jahr 2025 allein werden knapp 60.000 neue E-Autos zugelassen. In den letzten zwölf Monaten wuchs das öffentliche Ladenetz um 37 Prozent auf österreichweit rund 35.000 Ladepunkte bzw. um 119 Prozent auf rund 3.500 Ultra-Schnellladepunkte.

Regionale Unterschiede bleiben bestehen

Wien, Vorarlberg, Salzburg und Tirol verzeichnen bereits einen Anteil von über fünf Prozent batterieelektrischer Fahrzeuge am gesamten PKW-Bestand. Bei den Neuzulassungen ist die Verteilung jedoch ungleich: In einigen Regionen Oberösterreichs liegt der Anteil über 20 Prozent, in Teilen der Obersteiermark, Kärnten und Tirol jedoch weiterhin nur im einstelligen Prozentbereich. Eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur kann gezielt Anreize setzen und so den Hochlauf der Elektromobilität fördern.

„Datenbasierte Analysen zeigen, wo der Ausbau besonders dringend ist und welche Regionen gezielt unterstützt werden müssen“, sagt Martin Russ, Geschäftsführer bei AustriaTech. „Auf dieser Basis leiten wir Empfehlungen für Förderprogramme wie LADIN ab, mit denen wir den Ausbau in den betroffenen Regionen effektiv vorantreiben“.

Rahmenbedingungen & Kommunikation im Fokus

Um das Wachstum zu unterstützen, bündelt das Bundesministerium für Innovation, Technologie und Mobilität unter eMove Austria Förderprogramme für Ladeinfrastruktur (E-Mobilitätsoffensive & LADIN II, Nutzfahrzeuge (ENIN) und Busse (EBIN)). Bis 2026 sollen rund 500 Millionen Euro in die Elektromobilität investiert werden.

„Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur – vom Wohnbau bis zu LKW-Ladepunkten – ist auch eine faktenbasierte Kommunikation entscheidend“, meint Philipp Wieser, Leiter der Leitstelle für Elektromobilität bei AustriaTech. „Sie hilft Haushalten und Unternehmen, Unsicherheiten zu verringern und die Kosten transparent einzuschätzen.“

Österreichs Leitstelle für Elektromobilität bei AustriaTech

AustriaTech ist das Kompetenzzentrum des Bundes für Mobilitätstransformation. Seit 2022 betreibt AustriaTech Österreichs Leitstelle für Elektromobilität (OLÉ), die auf Grundlage einer umfangreichen Datenbasis mit Analysen, Handlungsempfehlungen und Kommunikationsmaßnahmen den Hochlauf der E-Mobilität in Österreich unterstützt.

E-Mobilität in Österreich

Monatlich aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zur E-Mobilität – Österreichs Leitstelle für Elektromobilität stellt alle Informationen zum Download bereit.

