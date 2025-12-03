  • 03.12.2025, 08:00:35
NEU AUF OKTO: BUSSI RIOT

Sendereihe von Studierenden der FHWien der WKW ab 04.12.2025

Die neue Sendereihe BUSSI RIOT
WIEN/BREITENSEE (OTS) - 

In einer bewährten Kooperation zwischen der FHWien der WKW und OKTO geht am 4. Dezember 2025 um 20:05 Uhr eine neue Sendereihe des Studiengangs für Journalismus und Medienmanagement on Air. Gemäß dem Titel BUSSI RIOT ist es ein freundlicher, aber frecher Aufstand, der auf gesellschaftliche Druckpunkte hinweist. Von der 15-minütigen Magazinsendungen sind aktuell acht Ausgaben geplant, die donnerstags um 20:05 Uhr gesendet werden.

So widmet sich die erste Ausgabe von BUSSI RIOT mit vier Magazinbeiträgen der Geschichte des Feminismus und der Genderforschung, Missbrauch und sexualisierter Gewalt im Sport, der Unterrepräsentation des Frauensports und stellt Sportjournalistinnen vor. Gesprächspartnerinnen sind Klaudia Frieben (Vorsitzende Österreichischer Frauenring), Lara Krampf (Spielerin DSG Dynama*Dnamo Donau), Susanne Polansky (ehemalige Pressesprecherin des ÖFB), Nicola Werdenigg (ehemalige Skirennläuferin) oder Anna-Theresa Lallitsch (erste österreichische Fußballkommentatorin). Folge 2 widmet sich dem Thema Kultur. Die Redaktion bestreiten Carola Kolm, Miriam Fila, Katja Schnitzenlehner, Nupel Erdogan, Julia Lamprecht, Franziska Voithofer, Anna-Lea Krenn und Laetitia Pfau.

Nach dem Livegang linear auf A1 TV, Magenta TV, kabelplus, simpliTV sowie im Stream auf JOYN und OKTO sind die Folgen in der OKTOTHEK abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

OKTO Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: fm@okto.tv
Website: https://www.okto.tv

