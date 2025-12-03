LGT Medienpreis 2026 – Bewerben Sie sich jetzt!

Wien (OTS) -

Die LGT Bank Österreich folgt mit der Ausschreibung ihrer Überzeugung, langfristig und verlässlich Werte zu schaffen. Die Förderung eines unabhängigen und qualitativ hochwertigen Journalismus ist der Bank des Fürstenhauses Liechtenstein ein großes Anliegen. Fundierte Finanz- und Wirtschaftskompetenz ist ein tragendes Element einer funktionierenden Marktwirtschaft. Daher fördert die LGT Bank Österreich auch in diesem Jahr wieder den heimischen Journalismus und vergibt den LGT Medienpreis 2026. Der Preis ist mit insgesamt EUR 12000 (pro Kategorie EUR 4000) dotiert.

Der Preis wird an Journalistinnen und Journalisten vergeben, die lebendig, anspruchsvoll und verständlich komplexe Wirtschafts- und Finanzthemen transportieren. Prämiert werden qualitativ hochwertige journalistische Beiträge aus Print- oder Onlinemedien, die hohe Fachkenntnisse zeigen, ökonomische Zusammenhänge klar darstellen und gleichzeitig für die Leserschaft nachvollziehbar bleiben.

Einreichung

Der LGT Medienpreis 2026 wird in den folgenden drei Kategorien vergeben:

Finanz- und Wirtschaftsberichtserstattung Print

Finanz- und Wirtschaftsberichterstattung New Media

Sonderpreis «250 Jahre Wohlstand neu gedacht»

In der Kategorie Print sind alle Journalistinnen und Journalisten zur Einreichung berechtigt, deren Beitrag in einem deutschsprachigen Printmedium mit österreichischer Redaktionsadresse erschienen ist, das tagesaktuell, periodisch oder als Fachmedien publiziert wird.

Die Kategorie New Media richtet sich an innovative Beiträge und Sendeformate, die ausschließlich digital publiziert wurden. Beiträge, die zusätzlich in Printmedien erschienen sind, können nicht berücksichtigt werden. Der eingereichte Beitrag muss als Audio-, Video- oder AR/VR-Datei hochgeladen werden, in der das Medium und der Erscheinungstermin ersichtlich sind. Zusätzlich ist ein Transkript beizufügen.

Sonderpreis

Zum 15 jährigen Jubiläum und zum 250. Jubiläum von Adam Smiths „Der Wohlstand der Nationen“ widmet sich diese Sonderkategorie der Frage, was Wohlstand im 21. Jahrhundert bedeutet – in einer Zeit, in der Verantwortung, Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit immer stärker ins Zentrum rücken.

Ziel ist es, journalistisches Denken jenseits der klassischen Berichterstattung zu fördern: prägnant, fundiert und zukunftsorientiert. Eingereicht werden kann ein bisher unveröffentlichter kurzer Essay (ca. eine A4-Seite), der einen klaren Bezug zu Wirtschaft und langfristigem Wohlstand im Sinne der LGT Philosophie «Forward Looking for Generations» herstellt.

In den Kategorien Print und New Media kann je ein Beitrag pro Verfasserin bzw. Verfasser eingereicht werden – somit maximal zwei Beiträge. Die Kategorie «Sonderpreis» richtet sich ausschließlich an ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger des LGT Medienpreises. Die Beiträge können nur vom Autor oder der Autorin selbst bzw. von einem Autor als Vertreter oder Vertreterin eines Autorenteams eingereicht werden. Alle Beiträge müssen in das elektronische Einreichtool hochgeladen werden. HIER gelangen Sie direkt zu unserem Tool, um Ihren Beitrag einzureichen.

Die Fachjury

Auch 2026 bewertet eine hochkarätige Jury die eingereichten Beiträge und prämiert die jeweiligen Kategorie-Siegerinnen und Sieger: Prof. Dr. Christian Helmenstein (Chefökonom der Industriellenvereinigung), Komm.-Rat. Mag. Ursula Simacek (CEO SIMACEK Holding GmbH, SIMACEK Facility Management Group), Hannelore Veit (Journalistin, Autorin und langjährige ORF Korrespondentin in Washington), Lisa-Marie Fassl (Partner | Fund F & Co-Founder | Female Founders) und Dr. Maximilian Nimmervoll (Founder & CEO DIAMIR, Vorsitzender des Vorstands und stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Industrie).

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme berechtigt sind alle Journalistinnen und Journalisten deutschsprachiger Print- und Onlinemedien mit österreichischer Redaktionsadresse, die tagesaktuell, periodisch oder als Fachmedien erscheinen. Für die Kategorien Print und New Media können alle journalistischen Darstellungsformen eingereicht werden, die zwischen dem 1. Jänner 2025 und dem 31. Dezember 2025 publiziert wurden. Das dienstrechtliche Verhältnis zum Medium ist ohne Bedeutung.

Für Beiträge in der Kategorie «Sonderpreis» gilt eine verlängerte Einreichfrist bis 31. März 2026.