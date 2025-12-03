  • 03.12.2025, 07:00:42
Erste Wohnungen im LeopoldQuartier Living an Eigentümer übergeben

Damit beginnt die schrittweise Belebung des nachhaltigen Wohnprojekts, in dem insgesamt 253 Eigentumswohnungen in Holz-Hybrid-Bauweise realisiert werden.

Das LeopoldQuartier, gelegen zwischen Innenstadt und Augarten, gilt als eines der zukunftsweisendsten Stadtentwicklungsprojekte Österreichs. Besonderes Augenmerk liegt auf Nachhaltigkeit, Urbanität und hoher Wohn-und Aufenthaltsqualität. Mit dem LeopoldQuartier Living entsteht ein modernes Wohnensemble, das anspruchsvolle Architektur mit energieeffizientem Bauen verbindet.

„Die ersten Wohnungsübergaben stellen immer etwas Erhebendes dar. Sie sind ein Zeichen dafür, dass Europas erstes Stadtquartier in Holz-Hybrid-Bauweise auch in die Realität umgesetzt wurde. Mögen die Eigentümer so zufrieden sein mit dem Ergebnis wie wir“, so Thomas G. Winkler, CEO UBM Development AG.

Die Einheiten zeichnen sich durch hochwertige Ausstattung, großzügige Freiflächen sowie moderne Smart-Home-Lösungen aus. Das gesamte Quartier ist als Europas erstes Stadtquartier in Holz-Hybrid-Bauweise konzipiert und setzt neue Maßstäbe im klimafreundlichen Bauen. Mit der nun erfolgten Fertigstellung startet auch die schrittweise Besiedelung des Areals.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

