FPÖ - Schnedlitz: Postenschacher geht munter weiter - ÖVP versorgt auch in Zukunft ausschließlich Mitglieder ihrer „Familie“

Wien (OTS) -

„Es ist wirklich höchste Zeit, unser Land aus den Fängen der ‚Machtkrake‘ ÖVP zu befreien!“ So kommentierte FPÖ-Generalsekretär die Berichte, wonach Johannes Hahn die Nachfolge von Harald Mahrer als Präsident der Nationalbank werden soll. Verantwortlich für diese Rochade ist ÖVP-Kanzler Stocker, der laut Medien das Vorschlagsrecht für diesen 88.000-Euro-Job hatte. „Es ist wirklich ein fatales Zeichen für Fairness und Leistung in diesem Land. Anstatt einen Finanzexperten zu nominieren und damit ein klares Signal zu setzen, fällt die Wahl auf einen ausrangierten ÖVP-Politiker, der über keinerlei einschlägige Ausbildung verfügt. Es bleibt dabei: Teil der ‚Familie‘ ÖVP zu sein, genügt schon, um an die Top-Jobs zu kommen. Das beweist auch die Nominierung des gescheiterten Ex-Kanzlers Nehammer als EU-Banker mit über 30.000 Euro Monatsgage“, so Schnedlitz.

Für die Familie Riess-Hahn bedeutet der Karrieresprung übrigens, dass das Familieneinkommen wieder ausgeglichen sein dürfte. Susanne Riess-Passer, seit über 20 Jahren ebenfalls ein Fixstern innerhalb der Volkspartei, trat im März 2025 aus dem Generalrat der Österreichischen Nationalbank zurück. Der Grund: Sie war im Aufsichtsrat von SIGNA, also jener Gesellschaft, die für die größte Pleite in der Geschichte der Republik verantwortlich war. „Bleibt zu hoffen, dass Frau Riess-Hahn ihrem Mann nicht allzu oft berufliche Tips gibt, sonst ist es um unsere Geldpolitik wirklich schlecht bestellt“, so der FPÖ-Generalsekretär.