TERMINAVISO: Filmscreening und Podiumsdiskussion zum Sacharow-Preis 2025

Wien (OTS) -

Das Europäische Parlament lädt am 5. Dezember 2025 zu einer besonderen Veranstaltung anlässlich der Verleihung des Sacharow-Preises für geistige Freiheit ein.

Die Europaabgeordnete Lena Schilling hat sich als engagierte Stimme für Pressefreiheit und Menschenrechte in Georgien etabliert. Sie war persönlich als Prozessbeobachterin in Georgien vor Ort, um dem Verfahren gegen die Journalistin Mzia Amaglobeli beizuwohnen, und setzt sich ebenso intensiv für den belarussischen Journalisten Andrzej Poczobut ein. Das Gespräch mit ihr gibt einen unmittelbaren Einblick in die aktuelle Lage der Medienfreiheit in autoritären Staaten.

Im Anschluss an das Gespräch wird der Film „Under the Grey Sky“ (2024) gezeigt, inspiriert vom Schicksal der belarussischen Journalistin Katsiaryna Andreyeva, die eine achtjährige Haftstrafe verbüßt. Der Film erzählt die Geschichte mehrerer Journalist:innen aus Belarus, die seit den Protesten 2020 trotz Repression weiter für unabhängige Berichterstattung kämpfen.

Datum: 5. Dezember 2025, 16.30 Uhr

Ort: TOP Kino (Rahlgasse 1, 1060 Wien)

Teilnahme: kostenlos

Anmeldung per E-Mail an EPWien@europarl.europa.eu

Hintergrund

Die inhaftierten Journalist:innen Andrzej Poczobut aus Belarus und Msia Amaghlobeli aus Georgien wurden mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025 ausgezeichnet. Mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit würdigt das Europäische Parlament weltweit Personen und Organisationen, die sich mutig gegen Unterdrückung stellen und sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Die Preisverleihung findet am 16. Dezember in Straßburg statt.

Andrzej Poczobut ist Journalist, Essayist und Blogger aus der polnischen Minderheit in Belarus, bekannt für seine Kritik am Regime von Alexander Lukaschenko. Er gilt als Symbolfigur im Kampf für Freiheit und Demokratie in dem Land.

Poczobut wurde wiederholt von den Behörden festgenommen. Nach seiner Inhaftierung im Jahr 2021 wurde er zu acht Jahren in einer Strafkolonie verurteilt. Zeitweise war er in Einzelhaft ohne angemessene medizinische Versorgung. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist nichts bekannt, seiner Familie werden Besuche verweigert. Das Parlament hat seine sofortige und bedingungslose Freilassung gefordert.

Msia Amaghlobeli ist Journalistin und Leiterin mehrerer Online-Medien. Sie wurde 2025 wegen ihrer Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Gründen zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Als erste weibliche politische Gefangene in Georgien seit der Unabhängigkeit und Kämpferin für die Meinungsfreiheit ist sie zu einer Symbolfigur der prodemokratischen Bewegung geworden, die sich dem Regime der Partei Georgischer Traum nach den Wahlen im Oktober 2024 widersetzt.

