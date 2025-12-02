  • 02.12.2025, 17:44:32
TERMINAVISO: Der digitale Euro und die Stärkung des Bargelds mit BM Marterbauer und MEP Regner

Wien (OTS) - 

Das Europäisches Parlament lädt Medienvertreter:innen herzlich zu einer Podiumsdiskussion zur Einführung des digitalen Euros und zur Zukunft des Bargeldes ein. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, wie der digitale Euro als neue Zahlungsform gestaltet werden soll, und welche Maßnahmen zur Stärkung des Bargelds notwendig sind.

Thema: Der digitale Euro und die Stärkung des Bargelds – Zwei Zahlungsmittel, eine Währung
Datum: 5. Dezember 2025
Uhrzeit: 9.30 Uhr
Ort: Haus der Europäischen Union (Wipplingerstrasse 35, 1010 Wien)

Für ein vertiefendes Gespräch sowie ein anschließendes Q&A stehen unter anderem zur Verfügung:

  • Markus Marterbauer, Bundesminister für Finanzen
  • Evelyn Regner, Mitglied des Europäischen Parlaments und Mitglied im Wirtschafts- und Währungsausschuss
  • Josef Meichenitsch, Mitglied des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank
  • Moderation: Paul Schmidt, Österreichische Gesellschaft für Europapolitik

Weitere Informationen finden Sie unter
https://vienna.europarl.europa.eu/home/pagecontent/grid-3/main/story-list/der-digitale-euro-und-die-starkung-des-bargelds-zwei-zahlungsmittel-eine-wahrung.html

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Podiumsgespräch zum digitalen Euro und zur Stärkung des Bargeldes mit MEP Regner und BM Marterbauer

Datum: 05.12.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Europäischen Union
Wipplingerstrasse 35
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.oenb-events.at/de/der-digitale-euro-und-die-staerkung-des-bargelds-zwei-zahlungsmittel-eine-waehrung/registration

Rückfragen & Kontakt

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich
Mag. Andrea Rukschcio-Wilhelm
Telefon: +43 660 4444 330
E-Mail: andrea.rukschcio-wilhelm@ep.europa.eu
Website: https://vienna.europarl.europa.eu

