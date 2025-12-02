  • 02.12.2025, 16:55:32
„Pro & Contra“: Wirtschaftstief und Bürokratieberg – Kommen die Reformen zu spät? | Mittwoch, LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN

Über die Entbürokratisierungs-Pläne der Regierung und den Kurs aus der Krise diskutieren Sepp Schellhorn, Barbara Schuster, Maximilian Nimmervoll und Rainer Nowak

Wien (OTS) - 

Mit Verspätung präsentiert Staatssekretär Sepp Schellhorn seine lang angekündigten Deregulierungsmaßnahmen für die Wirtschaft. Der Wegfall von Vorschriften, Verordnungen und Dokumentationspflichten soll heimischen Unternehmen künftig Millionen Euro Einsparungen bescheren.

Vor dem Hintergrund der schwierigen Wirtschaftslage und dem drohenden Wegfall tausender Arbeitsplätze werden Forderungen nach mehr Unterstützung für Unternehmen tatsächlich immer lauter. Doch ob Änderungen bei der Registrierkassenpflicht und bei Jahresabschlüssen der Wirtschaft den großen Schub bringen ist unklar. Zeitgleich warnen Expert:innen vor überschießender Deregulierung, die einen Kahlschlag bei Schutzstandards für Klima und Arbeitnehmer:innenrechten bringen würde.

Was bringt Sepp Schellhorns Bürokratie-Abbau-Plan? Hält die Regierung ihr Versprechen, die Industrie zu unterstützen? Und was braucht Österreichs Wirtschaft, um nachhaltig wettbewerbsfähig zu sein?

Diese und andere Fragen diskutieren Sepp Schellhorn, Barbara Schuster, Maximilian Nimmervoll und Rainer Nowak um 20:15 Uhr LIVE auf PULS 24 bei Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio.

Gäste:
Sepp Schellhorn, Staatssekretär für Deregulierung, NEOS
Maximilian Nimmervoll, Unternehmer und stv. Vorsitzender Junge Industrie
Barbara Schuster, Ökonomin bei Momentum Institut
Rainer Nowak, Geschäftsführer bei Die Presse

Moderation:
Gundula Geiginger

PRO UND CONTRA
Mittwoch, 3. Dezember 2025
20:15 Uhr live auf PULS 24
22:30 Uhr auf PULS 4

Rückfragen & Kontakt

ProsiebenSat.1 PULS 4
Samira Pichler
E-Mail: samira.pichler@prosiebensat1puls4.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PCT

